El precio de Umyarov tiene rebaja si el Sevilla da el paso al frente

Desde Rusia indican que la cláusula de rescisión del vinculado pivote del Spartak de Moscú desciende en caso de que se interese un club de las cinco principales ligas de Europa, como la española, pero aún así parece lejos de las posibilidades de la entidad de Nervión

El Sevilla FC se mueve en el mercado en busca de oportunidades que le permiten reforzar prácticamente todas sus líneas sin tener que abrir prácticamente la cartera. El panorama es el mismo que el del pasado verano, cuando solo se invirtieron 250.000 euros para lograr la cesión de Batista Mendy. Así, el foco se sitúa en la necesidad de vender, con Akor Adams y Rubén Vargas como grandes bazas, pues los tres fichajes a coste cero realizados (Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante) ni siquiera podrían ser inscritos a día de hoy, siendo necesarios los traspasos para desbloquear dicha situación.

En esa situación, cuesta pensar que el club de Nervión pueda emprender una negociación en la que tenga que realizar un mediano desembolso económico. Aunque no por eso se dejan de mirar nombres con un caché que a priori se escapan de las posibilidades, como es el caso del pivote ruso Nail Umyarov. Desde luego, es una posición que se necesita reforzar, saliendo a la palestra a comienzos de mes esta opción que fue comentada por el propio jugador.

Un interés que llegó a los oídos del propio Umyarov

"He oído sobre ello, pero no puedo decir nada al respecto. Discutiremos todo lo relacionado con mi carrera con el Spartak", afirmó el futbolista nacido en Samara, que acaba de cumplir 26 años y tiene contrato en vigor con el conjunto de Moscú hasta junio de 2029. Dicha vinculación y su valor de mercado, que se eleva a 7,5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, hace pensar en cualquier caso que se trata de una vía realmente complicada.

En este sentido, el medio RPL Sky apunta que la cláusula de rescisión de Umyarov es diferente para los clubes de las cinco principales ligas de Europa que puedan estar interesados en su fichaje, entre ellas por supuesto la española. Así, el precio de su libertad estaría significativamente por debajo de los 10 millones de euros, pero por encima de los 5. Una cantidad a la que tampoco puede llegar el Sevilla FC a priori.

El Spartak de Moscú no ha recibido ofertas y de momento solo vigila a Kike Salas

De momento, además, se apunta que el Spartak de Moscú no ha recibido ninguna propuesta oficial por el centrocampista internacional absoluto ruso (en 6 ocasiones). Además, se indica del mismo modo que tampoco se ha producido la anunciada oferta del conjunto moscovita por el sevillista Kike Salas (se hablaba días atrás de 10 millones por el central). Pero eso no significa que sí esté siendo valorado como una de las opciones para reforzar el eje de la zaga del 'equipo del pueblo', después de que el pasado verano ya lanzase una ofensiva de 5 millones más dos en variables que fue rechazada en Nervión.

Para sacar al moronense del Sánchez-Pizjuán, no obstante, los rusos deberán rascarse mucho más el bolsillo, pues su valor se ha disparado tras su gran final de temporada, reapareciendo además de nuevo en las últimas horas en la órbita de la Lazio, como su compañero Castrín. Si Umyarov podría ser utilizado como moneda de cambio en la operación, de momento, es algo que no se ha valorado en Moscú.

Los números de Umyarov en el Spartak

Vinculado también con Villarreal y Valencia, el mediocentro defensivo es un fijo en su equipo, con el que esta pasada campaña disputó 3.381 minutos repartidos en 39 partidos, en las que afirmó además cuatro asistencias. Por ello, y por el precio comentado, no se antoja fácil que el interés sevillista tengo mucho recorrido, aunque resulta llamativo que cuando surgió la noticia, hasta el director director de cantera del Spartak, Nikolai Larin, que lo conoce de sobra, afirmase que Umyarov está "listo" para dar el salto al fútbol español y que "el Sevilla está a su nivel". Otra cosa es que pueda pagarlo.