La Federación de Peñas del Sevilla exige cuatro medidas urgentes a los máximos accionistas

Tras la manifestación del 18-J, el peñismo ha emitido un comunicado dirigido a las grandes familias tenedoras en el que, sobre todo, le exigen que den la cara para ofrecer explicaciones

El sevillismo está en pie de guerra contra el Consejo de Administración y los máximos accionistas por la gestión del club y el oscurantismo que rodea la venta de la entidad, y las iniciativas se multiplican en las últimas semanas.

De ese modo, el pasado 18 de junio se celebró una manifestación masiva del sevillismo para pedir la dimisión de los dirigentes y mostrar su rechazo a la forma de dirigir al Sevilla de las grandes familias tenedoras.

El peñismo exige una comparecencia pública de los máximos accionistas

La afición alzó la voz de forma unánime y ahora la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha emitido un duro comunicado dirigido directamente a los máximos accionistas en el que se le exige una serie de medidas, sobre todo, que den la cara para ofrecer explicaciones directas ante "la deriva deportiva, institucional y económica a la que han conducido al Sevilla Fútbol Club".

Además, siempre con carácter de urgencia, solicitan como imperativo que presenten de forma transparente el plan estratégico a corto plazo para revertir la crisis en todos los ámbitos y detallen el plan financiero real para rescatar a la entidad sin comprometer el patrimonio del club. También exigen en el comunicado a los máximos accionistas que informen con absoluta claridad sobre la existencia de posibles compradores, los plazos de negociación y los inversores interesados.

Este es el comunicado íntegro de la Federación de Peñas San Fernando:

"La Federación de Peñas Sevillistas, como órgano de representación más fiel de la entidad, sus peñas, emite la presente declaración institucional ante el estado de absoluta alarma que sufre nuestro club. Nos dirigimos a ustedes no solo con la formalidad que requiere el cargo que ostentan, sino con la firmeza combativa de una afición que se niega a presenciar en silencio la degradación de una institución centenaria.

La deriva deportiva, institucional y económica a la que han conducido al Sevilla Fútbol Club es ya insostenible y exige responsabilidades inmediatas. La gestión actual carece de rumbo, transparencia y respeto hacia la masa social. El sevillismo no va a tolerar más el inmovilismo ni la opacidad que hunden nuestro prestigio. En defensa legítima de nuestro escudo, exigimos de manera formal, inflexible y con carácter de urgencia:

Comparecencia institucional urgente: convoquen de inmediato un acto público para dar explicaciones directas ante los medios de comunicación y los aficionados.

Hoja de ruta auditable: presenten de forma transparente el plan estratégico a corto plazo para revertir la crisis en todos los ámbitos.

Soluciones de viabilidad económica: detallen el plan financiero real para rescatar a la entidad sin comprometer el patrimonio del club.

Claridad en la venta de acciones: informen con absoluta claridad sobre la existencia de posibles compradores, los plazos de negociación y los inversores interesados.

Advertimos de manera clara y unánime que el Sevilla Fútbol Club no es un negocio privado ajeno a su gente. Este club es de sus peñistas, de sus socios y de su afición. No daremos un solo paso atrás en la fiscalización de su gestión y utilizaremos todas las vías legítimas a nuestro alcance para defender el futuro de la entidad. El tiempo de las promesas vacías ha terminado; es hora de dar respuestas o de dar un paso al lado".