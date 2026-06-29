La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 29 de junio de 2026
El Sevilla pierde una de sus principales opciones para obtener liquidez para los fichajes
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CAMBIO DE RUMBO
Akor Adams frena las intenciones del Sevilla de hacer caja y asegura que mantiene su deseo de continuar en Nervión
EN MANOS DEL BETIS
El entorno del Facundo Bernal pone el balón en el tejado del Betis para consumar su salto a Europa
La anfitriona gana a Suráfrica (1-0) con un gol de Eustáquio en el 92; España jugará el jueves ante Austria en Los Angeles
El madrileño sale líder de Assen y Marc Márquez mantiene la desventaja