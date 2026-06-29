El Sevilla pierde una de sus principales opciones para obtener liquidez para los fichajes

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 29 de junio de 2026

CAMBIO DE RUMBO

Akor Adams frena las intenciones del Sevilla de hacer caja y asegura que mantiene su deseo de continuar en Nervión

EN MANOS DEL BETIS

El entorno del Facundo Bernal pone el balón en el tejado del Betis para consumar su salto a Europa

CANADÁ YA ESTÁ EN OCTAVOS

La anfitriona gana a Suráfrica (1-0) con un gol de Eustáquio en el 92; España jugará el jueves ante Austria en Los Angeles

JORGE MARTÍN YA LIDERA MOTOGP

El madrileño sale líder de Assen y Marc Márquez mantiene la desventaja