Akor Adams se desmarca de la intención del Sevilla de hacer caja con su traspaso

El delantero nigeriano mantiene su deseo de continuar en Nervión y se centra en objetivo más ambiciosos de cara al curso venidero mientras que en el Sánchez-Pizjuán tratan de obtener rédito con su traspaso

Recientemente, ESTADIO Deportivo informó de la postura adoptada por Akor Adams ante el interés del Sevilla por venderle este verano para hacer caja al tratarse de uno de los futbolistas más vendibles de la plantilla tras marcar 16 goles el curso pasado, diez en Nervión y seis con Nigeria.

Así, el delantero desea continuar en el club de Eduardo Dato, donde se siente querido y valorado, para triunfar como sevillista, pero contribuirá a las necesidades del club llegado el caso y si le convence alguna propuesta.

Posición que ha verbalizado en las últimas horas durante sus vacaciones en declaraciones en Footy África, justo cuando ha trascendido que el Venezia italiano habría realizado una oferta de diez millones de euros por sus servicios. Propuesta que habrían rechazado en Nervión al tasarle por el doble de esa cantidad.

Akor Adams resta importancia a los rumores sobre su traspaso

En este sentido, lo primero que hizo fue asegurar que no le da importancia a las especulaciones de estas fechas y que, a día de hoy, no le ha llegado nada en firme a estas alturas del mercado.

"Es normal que durante este periodo haya rumores de movimientos de transferencias para un montón de jugadores y no solo míos. Estoy contento de que mi trabajo sea reconocido, pero no hay nada", aseguró el delantero sevillista, que afirma que ahora es momento de descansar.

"No he hablado con mi agente y no me tomo muy en serio estas cosas, porque ahora mismo es tiempo para relajarme y recargar las pilas para la próxima temporada", indicó Akor Adams, que dejó claro que ahora mismo está centrado en el Sevilla y mejorar el rendimiento colectivo del curso pasado, lo que resulta muy revelador a tenor de las intenciones nervionenses.

Y afirma que está centrado en los objetivos del Sevilla

Es más, Akor Adams se muestra ambicioso a la hora de habar de objetivos de cara a la temporada venidera. "No logramos nuestros objetivos la pasada temporada, así que el foco lo tenemos puesto ahora en ver cómo podemos desafiar los puestos europeos en la próxima", señaló el punta, que insistió en que no piensa en otra cosa que en esta meta y no pierde el tiempo en rumores.

"Ese es el objetivo y no estoy pendiente ni estoy pensando en esos rumores de traspaso", apuntó Akor Adams, que tiene contrato en el Ramón Sánchez-Pizjuán hasta el 30 de junio de 2029 y que despierta interés en esta ventana por sus números el curso pasado. Su valor de mercado actualmente asciende a 15 millones de euros tras la última revisión de Transfermarkt, lo que también impulsan las exigencias de la dirección deportiva blanquirroja.