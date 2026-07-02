La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 2 de julio de 2026

El España - Austria de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con insuficiente brillo para los equipos africanos, el fichaje de Odysseas Vlachodimos por el Sevilla FC, el acuerdo del Real Betis con Facundo Bernal...

La portada de ESTADIO Deportivo para este jueves, día 2 de julio de 2026, llega con claro protagonismo para la selección española en su asalto a las eliminatorias, para el agridulce ritmo africano que está cautivando en este Mundial 2026 y para el intenso inicio del mercado estival de fichajes en el Sevilla FC y en el Real Betis. En este sentido, destacan también en primera página el anuncio de la continuidad de Odysseas Vlachodimos en Nervión y el acuerdo para el fichaje de Facundo Bernal por los verdiblancos, apenas unas horas después del traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP.

Como Los Ángeles, Lamine

España - Austria (21:00 horas). El combinado de Luis de la Fuente entra en acción en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. Llegó la hora de la verdad. Sin margen de error a partir de ahora, la 'Roja' pretende dejar atrás las dudas suscitadas por los numerosos contratiempos físicos y el claro problema de pegada que evidenció en la Fase de Grupos para acercarse a la versión que le llevó a ganar la Eurocopa 2024.

Samba interrumptus en el Mundial 2026

Los equipos africanos siguen emitiendo un brillo insuficiente en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la noche de este miércoles, la República Democrática del Congo de Cédric Bakambu cayó eliminada ante Inglaterra (2-1), con un postrero doblete de Harry Kane para remontar un tempranero 0-1 que los 'Leopardos' defendieron hasta el 75'.

Hasta la madrugada de este jueves se fue el choque en el que Senegal se vio con un 0-2 que Bélgica empató con dos tantos sobre la bocina para enviar la eliminatoria a la prórroga. Hasta el añadido del tiempo extra resistieron 'Los Leones de la Teranga', que para mayor crueldad cayeron derrotados con un inocente penalti cometido en el último minuto del tiempo extra que fue transformado por el bigoleador Youri Tielemans en el definitivo 2-3. También muy cerca se quedó Sudáfrica ante Canadá (0-1) y Costa de Marfil frente a Noruega (1-2). A la espera de Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, sólo Marruecos ha logrado meterse en octavos.

Oficial: Odysseas Vlachodimos sigue en el Sevilla FC

El Sevilla FC ha anunciado su cuarto fichaje para la próxima temporada: acuerdo con el Newcastle United para prorrogar la cesión del portero Odysseas Vlachodimos. Después de los refuerzos a coste cero de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, José Ignacio Navarro se apunta un tanto con la continuidad del griego en un hiperactivo inicio de mercado con insistencia del Venezia FC por Akor Adams y con cinco despedidas confirmadas. La más novedosa, la de Alexis Sánchez, tras una negociación frustrada para intentar seguir.

Facundo Bernal, primer fichaje del Real Betis 26/27

El ejercicio 2025/2026 concluyó el pasado martes 30 de junio con la noticia del traspaso de Sergi Altimira al Sporting de Portugal y el Real Betis ha respondido con celeridad ultimando el fichaje de Facundo Bernal, que se da por cerrado a falta de la oficialidad. Además, después de recibir el ofrecimiento de Julian Brandt, sitúan al club de las Trece Barras en la carrera por Eliezer Mayenda, joven delantero del Sunderland AFC. Mientras, sigue luciéndose José Antonio Morante, con su tercer gol en dos partidos en la Euro sub 19.