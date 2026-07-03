La voracidad del mercado deja al Betis sin dos fichajes de futuro para el ataque: Ekhator y Mayenda

El conjunto verdiblanco había mostrado su interés en el joven Jeff Ekhator, ya firmado por la Juventus, y el internacional sub 21 español Eliezer Mayenda, que está muy cerca del Rennes. En ambos casos, las cifras pagadas superan el presupuesto reservado en La Cartuja para un punta de nivel

El proyecto de Champions del Real Betis pasa ineludiblemente por reforzar su delantera. Además de elevar el nivel en el lateral izquierdo y de la necesaria reconstrucción del centro del campo, Manu Fajardo vuelca sus esfuerzos en reclutar un ariete de garantías. Las salidas de 'Chimy' Ávila y Bakambu dejan a Cucho Hernández como único estilete (también puede marcharse Pablo García), y aunque el colombiano se ha ganado tener un papel protagonista, Manuel Pellegrini necesita otro punta de quilates para la exigente 26/27.

Los nombres que maneja el Real Betis para la delantera y el presupuesto reservado

Para ello se manejan varios nombres. El más ambicioso, el del ucraniano Artem Dovbyk, de la Roma. Junto a él, también gusta mucho el togolés Kévin Denkey, del Cincinnati del MLS, y hace tiempo que se sigue al portugués Fábio Silva, con muchas 'novias' en España; el joven Franculino Djú, del Midtjylland danés; o el senegalés Bamba Dieng, que acaba contrato con el Lorient y ha aparecido también en la órbita del Sevilla FC. Incluso se ha preguntado por el madridista Gonzalo.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, en La Cartuja han reservado un presupuesto de 15 millones para firmar al que debe podría ser uno de los fichajes estrella del verano, condición que también está reservada al cada vez más cercano regreso de Dani Ceballos, ya desvinculado del Real Madrid. Pero, al mismo tiempo, también se vienen relacionando otros jóvenes delanteros que podrían completar el ataque, pensando tanto en su rendimiento deportivo como una revalorización que permita generar plusvalías, aunque la voracidad del mercado está convirtiendo en una misión realmente complicada hacerse con algunas de esas esas perlas.

Ekhator, feliz en la Juventus: "Es una oportunidad única"

Así, en el caso de Jeff Ekhator, joven atacante de 19 años que ya ha debutado como internacional absoluto con Italia, la Juventus ha pagado 16 millones de euros más dos en variables al Genoa y ya lo ha vestido de 'bianconero', contemplando incluso la posibilidad de que se quede en su primera plantilla y no salga cedido tras firmar un largo contrato hasta 2031. "Venir a la Juventus es la mejor decisión para crecer. Llamé a mi agente y a mi familia, y todos coincidieron: es una oportunidad única", aseguró el futbolista de origen nigeriano, que había sido tanteado por el Real Betis.

El Rennes puede pagar 25 millones por Mayenda

Del mismo modo, en los últimos días también se había apuntado el interés verdiblanco en Eliezer Mayenda, internacional sub 21 español que nació en Zaragoza aunque se crio en Francia, donde alcanzó la elite con el Sochaux, siendo en el fútbol británico donde se ha dado a conocer al gran público. El aragonés de origen africano destacó cedido en el Hibernian escocés y contribuyó con 10 tantos y 5 asistencias al ascenso del Sunderland a la Premier League en la 24/25, aunque viene de firmar una discreta temporada con el conjunto inglés en la máxima categoría (dos goles en 23 partidos y poco más de 1.000 minutos). Pero eso no ha sido obstáculo para que se haya desatado una puja que elevará finalmente su traspaso muy por encima de los 16 millones de euros de valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt.

Así, aunque desde La Cartuja habían intensificado las gestiones en los últimos días para hacerse con sus servicios, cuando el Oporto lo parecía tener cerrado, todo apunta a que finalmente su destino será el Rennes francés. Así lo asegura el periodista Santi Aouna, de Foot Mercato, que informa de que el acuerdo entre clubes está muy cercano y la intención es poder concretarlo en los próximos días, elevándose a 25 millones de euros con bonus incluidos. De ese modo, lo que parecía una oportunidad de mercado, por un delantero de 21 años, ha acabado revelándose como un fichaje que se aleja de los parámetros económicos en los que quiere moverse el club bético.