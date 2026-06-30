La Juventus se cruza en el camino del Betis por el delantero precoz Jeff Ekhator

En Italia afirman que el Betis ha movido ficha por el joven internacional transalpino, pero también que el club bianconero ha dinamitado la puja con una sorprendente irrupción

Reforzar el ataque encabeza la lista de prioridades del Betis para este mercado y Manu Fajardo hace tiempo que trabaja en diversos frentes para la incorporación de un punta de garantías con un margen de gasto que ronda los 15 millones de euros.

De momento, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar el interés por Kévin Denkey, cuyo precio se ajusta a los parámetros verdiblancos, Franculino Djú o Artem Dovbyk, y también que gusta Fábio Silva, pero lo cierto es que, hasta la fecha, no han trascendido muchos más nombres de los que maneja el director deportivo heliopolitano.

Los verdiblancos, en una puja por Ekhator liderada por la Juventus

No obstante, desde Italia, más concretamente el diario La Republicca, afirma que el Betis ha realizado movimientos para la incorporación de Jeff Ekhator, joven delantero del Genoa de 19 años que recientemente ha debutado como internacional en la selección italiana. De hecho, dicha fuente afirma que los verdiblancos habrían entrado de lleno en la puja por el genovés junto a otros clubes como el Bolonia, hablando incluso de una posible oferta.

Sin embargo, esta vía se habría complicado sobremanera por la irrupción en las últimas horas de la Juventus de Turín, que ha fijado como objetivo su fichaje y en las últimas horas ha acelerado las gestiones para su incorporación con reuniones en Rimini que podrían resultar definitivas para cerrar una operación que ha sorprendido mucho en Italia.

Salto al primer equipo con solo 18 años

Jeff Ekhator llamó mucho la atención en la cantera genovesa y, sobre todo, en el segundo equipo, con una magnífica producción goleadora que se reflejó en la 23/24 con un total de 14 tantos, lo que le sirvió para dar salto al primer equipo con solo 18 años.

Así, en la 24/25 solo marcó un gol y sirvió tres asistencias, mientras que en la pasada campaña, en la que debía ser la de su consagración, terminó con cuatro dianas, con el matiz de que en la mayoría de partidos inició desde el banquillo.

Su precocidad se ha reflejado también en su tempranero debut con la Azzurra tras ser un fijo en la Sub 19 y en la Sub 21, pues entró en la última convocatoria y el pasado 7 de junio dispuso de 45 minutos en el amistoso contra Grecia, en el que participó en la victoria con una asistencia.

Valor de mercado disparado y un precio de 15 millones

Así las cosas, impulsado por su internacionalidad y juventud, su valor de mercado no haya parado de subir este curso, alcanzando en junio los 18 millones de euros y manteniéndose como una de las esperanzas del fútbol italiano.

Tanto es así que la Juventus está dispuesto a pagar 15 millones de euros por su traspaso al confiar plenamente en una proyección, también contemplada en Heliópolis, si bien la intromisión bianconera cierra probablemente una vía que, en cualquier caso, resultaría muy costosa para las arcas béticas.