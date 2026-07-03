El Sevilla hace oficiales dos refuerzos para la dirección deportiva y define "un proyecto con plenas garantías"

El ascenso de José Ignacio Navarro, más las salidas de Jaime y Antonio Cordón habían dejado dos vacantes que la entidad ha cubierto con Carlos Jiménez, consumado descubridor de talentos, y Pablo Rodríguez, un experto en buscar rendimiento en el mercado de fichajes

Este miércoles, 3 de julio, ha llegado cargado de novedades en un Sevilla FC en permanente estado de agitación. Si la mañana arrancó con las llamativas noticias de las dimisiones en la cúpula directiva de la entidad, en concreto las del vicepresidente Fernando Carrión y la consejera Carolina Alés; la tarde ha confirmado también la intensa remodelación de la nueva dirección deportiva que comandará el promocionado José Ignacio Navarro y que tendrá que hacer frente a una economía de guerra para planificar una temporada 2026/2027 claramente afectada por la inesperada ruptura de las negociaciones para la venta del club que ha pinchado el globo de la esperadísima ampliación de capital.

En este contexto, el Sevilla FC ha confirmado de manera oficial las incorporaciones de Carlos Jiménez y Pablo Rodríguez a la secretaría técnica del club nervionense para suplir las vacantes que habían dejado el ascendido José Ignacio Navarro y Jaime Cordón, que se marchó junto al exdirector deportivo Antonio Cordón (apuntan al Olympiacos). Además, la entidad ha aprovechado el anuncio para remarcar que sigue "trabajando en el proyecto con plenas garantías". Hasta la fecha -a la espera de vender todo lo que se pueda-, ha anunciado la renovación de la cesión de Odysseas Vlachodimos y los fichajes a coste cero de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante.

Carlos Jiménez, descubridor de talentos: Huijsen, Jesús Rodríguez o Roberto Fernández...

A modo de presentación formal, el Sevilla FC ha destacado que Carlos Jiménez, nacido en Málaga y de 39 años, "cuenta con una amplia experiencia en dirección deportiva, scouting y captación de talento en el fútbol profesional". No en vano, viene de ser director deportivo en el Debreceni VSC húngaro y desde Nervión destacan "su experiencia en la captación de talentos jóvenes".

"Lo ha demostrado en anteriores etapas de su carrera profesional tanto en el Real Betis (2018-2024) como en el Málaga CF (2012-2018) donde conformó una primera plantilla prácticamente en su totalidad captada por él, además de moverse con destreza y agilidad en situaciones de recursos limitados, anticipándose en el mercado a buenas oportunidades económicas. Dean Huijsen, Jesús Rodríguez o Roberto Fernández han sido algunos de los jóvenes descubiertos por Jiménez", añade la nota del Sevilla FC sobre el que fuera ayudante de Antonio Cordón antes y después de su salida del club verdiblanco.

Pablo Rodríguez, experto en Big Data y un estudioso del mercado de fichajes

Si la mano derecha de José Ignacio Navarro será Carlos Jiménez, la izquierda obrará por medio de Pablo Rodríguez. "Nacido en Madrid en 1990, cuenta con una sólida experiencia en direcciones deportivas y departamentos de scouting tanto a nivel nacional como internacional", resalta la entidad blanquirroja, que recuerda que inició su carrera profesional en el CD Leganés antes de ser fichado en 2021 por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

"Durante su etapa en el fútbol inglés también asumió responsabilidades vinculadas al seguimiento y análisis del mercado suramericano y europeo participando activamente en la detección y captación de talento en dichos mercados. Posee formación específica en scouting, un Máster en Big Data aplicado y cuenta con la titulación UEFA B de entrenador", añade el Sevilla FC sobre esta flamante incorporación en la que han depositado toda su confianza en un momento de máxima dificultad a nivel institucional.