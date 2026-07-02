Antonio Cordón calca la hoja de ruta de su adiós al Betis: del Sevilla al Olympiacos

Poco más de dos meses después de hacerse oficial su precipitada salida de Nervión tras una única temporada, el extremeño negocia la reincorporación a su antiguo trabajo de la mano de su amigo Evangelos Marinakis, quien ya le fichó hace justo tres años

El mercado estival de fichajes arrancó oficialmente este pasado miércoles, 1 de julio, con José Ignacio Navarro estrenando su ascenso a director deportivo del Sevilla FC. El despacho en el club lo nervionense lo ha heredado del que durante años fue su jefe, un Antonio Cordón que no ha tardado mucho en aparecer en escena. Todo apunta a que el extremeño va a calcar la misma estrategia que utilizó hace justo tres años, después de conocerse su adiós al Real Betis: al Ramón Sánchez-Pizjuán llegó prácticamente procedente del Olympiacos FC griego y ahora está cerca de volver tras sus pasos para completar el camino inverso.

La noticia de la posible vuelta de Antonio Cordón al equipo exitosamente entrenado por el también exsevillista José Luis Mendilibar saltó el pasado martes en la siempre agitada prensa deportiva del país heleno. En concreto fue el popular periódico deportivo Gazzetta.gr quien informó de unas negociaciones que el español diario Marca confirma este jueves asegurando que las posturas están más que avanzadas para consumar en breve el reencuentro del dirigente pacense con el club de El Pireo.

Evangelos Marinakis vuelve a llevarse de Sevilla a su amigo Antonio Cordón

Cabe recordar que Cordón es oficialmente libre desde mediados del pasado mes de mayo, cuando el Sevilla FC comunicó que ambas partes había alcanzado un acuerdo para rescindir las dos temporadas de contrato que le quedaban al de Granja de Torrehermosa, que había llegado un año antes a Nervión. Su fichaje coincidió pocas semanas después de consumarse el adiós al Olympiacos, donde más que un director deportivo era el hombre de máxima confianza del magnate Evangelos Marinakis, dueño del club griego.

, pocas semanas después de que anunciase que se marchaba del Real Betis a falta de un año de contrato y después de tres exitosas campañas (2020-2023). Sólo seis meses después, en diciembre de ese mismo 2023, le ascendió al puesto de Director Global de Deportes del grupo que preside el acaudalado inversor y que, además de Olympiacos, gestiona también al Nottingham Forest inglés y al Rio Ave portugués.

Olympiacos, Five Eleven Capital, Sevilla FC y... ¿vuelta a El Pireo?

Su primer curso en Olympiacos acabó con la histórica conquista de la UEFA Conference League, el primer título europeo ganado por un club de Grecia en toda la historia. A pesar de ello, Antonio Cordón anunció su marcha sólo unos días después de que José Luis Mendilibar y sus jugadores tocasen plata. Eso sí, no dejó de trabajar como asesor de Evangelos Marinakis -de ahí lo fácil que ha sido para ambos sentarse a negociar un regreso a Atenas- y de manera paralela asumió el cargo de Director de Fútbol del grupo Five Eleven Capital.

Ese nombre, que no sonaba mucho en Sevilla a inicios del verano pasado, se ha hecho muy conocido por ser los socios de Sergio Ramos; quien por cierto no contaba con el extremeño en caso de haber comprado el club. Su hombre para asumir la dirección deportiva era Marc Boixasa, quien precisamente había sido reclutado por Five Eleven Capital después de la marcha del propio Antonio Cordón. Ni para uno ni para el otro. Al final el despacho se lo queda José Ignacio Navarro, quien después de más de una década de mano derecha del extremeño se quedó como interino y ha acabado promocionando. El mundo es un pañuelo.