El Sevilla ficha a Carlos Jiménez, 'descubridor' de Assane Diao y Jesús Rodríguez, como mano derecha de José Ignacio Navarro

Carlos Jiménez ejerce desde este miércoles como nuevo secretario técnico del Sevilla después de desvincularse de Five Elevan Capital y haber realizado labor de scouting en el Málaga y en el Betis, con 'fichajes' de renombre

El segundo de abordo durante la efímera etapa de Antonio Cordón en Nervión, José Ignacio Navarro fue el designado por la alta cúpula blanquirroja para liderar el nuevo proyecto una vez rotas las negociaciones para el aterrizaje de Sergio Ramos como propietario.

Ya al frente de la planificación, con numerosos asuntos abiertos, el alto ejecutivo sevillano ha empezado a conformar su equipo de trabajo con hombres de su confianza y, según apunta el periodista Gonzalo Tortosa, ha elegido como mano derecha a Carlos Jiménez, nuevo secretario técnico de la entidad de Eduardo Dato.

Carlos Jiménez llega procedente de Five Eleven Capital, en donde lo firmó Cordón

De origen malagueño, el fichaje del director deportivo nervionense se ha desvinculado de Five Eleven Capital para aceptar la oferta de Navarro y sumarse al barco sevillista. Jiménez llegó al holding empresarial que intentó comprar el Sevilla junto de Sergio Ramos de la mano precisamente de Antonio Cordón y ostentaba el cargo de coordinador de scouting.

La web de Five Eleven Capital define su trabajo y repasa la trayectoria de Jiménez, curiosamente con pasado en el Betis. "Profesional del scouting que destaca por su visión para detectar jóvenes talentos", señala dicho perfil, que apunta su pasado verdiblanco.

"Desde que comenzó en 2012, gracias a su instinto, dedicación y capacidad para detectar el potencial de jugadores, ha crecido en el ámbito de la captación en importantes canteras de España como la del Real Betis y el Málaga CF, que han logrado generar grandes plusvalías con la venta de futbolistas incorporados a sus categorías inferiores. Su trabajo y compromiso lo han consolidado como un referente en la captación de talento", explica Five Eleven Capital.

Se le atribuyen en el Betis los fichajes de Jesús Rodríguez y Assane Diao

Durante su etapa en el Betis se le atribuyen los fichajes para la cantera de Jesús Rodríguez y Assane Diao, ahora en el Como y que dejaron un rédito suculento en las arcas verdiblancas, mientras que en el Málaga firmó a Hujsen.

Carlos Jiménez salió del Betis en 2024 para poner rumbo a Five Eleven Capital, donde Antonio Cordón lo mandó un tiempo al Debrecen húngaro, club en el que realizó un gran trabajo. Ahora da el salto al Sevilla con un cargo importante, como mano derecha de José Ignacio Cordón y con experiencia muy reconocida en el sector.

Cabe recordar que el cuando todo apuntaba a que Sergio entraría en el Sevilla, se especuló con que el diirector deportivo sería Marc Boixasa, que ocupa el mismo cargo en Five Eleven Capital y trabajaba junto al nuevo secretario técnico sevillista, en activo desde este miércoles.