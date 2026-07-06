La Selección Española se enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final del Mundial 2026. En el Real Betis, Facundo Bernal llega a Sevilla y hará la pretemporada desde el inicio y River Plate vuelve a la carga por Nelson Deossa. En el Sevilla FC, el Brighton pone sus ojos en Rubén Vargas

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 6 de julio de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 6 de julio de 2026.

- Portugal - España: Una final anticipada

La Selección Española se enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a partir de las 21:00 horas, por un puesto en los cuartos de final en el Mundial 2026. Lamine Yamal liderará al equipo que entrena Luis de la Fuente que ya tiene disponible a Nico Williams.

- Facundo Bernal: A las órdenes de Manuel Pellegrini

Facundo Bernal llega este lunes a Sevilla después de que el Real Betis cerrara, hace unos días, su fichaje. El centrocampista uruguayo, que es la primera incorporación del club verdiblanco de cara a la siguiente campaña, realizará la pretemporada desde el principio.

La actuación en el Mundial 2026 del extremo del Sevilla FC hace el Brighton lo tenga en su agenda.

River Plate insiste en fichar al centrocampista del Real Betis, pero el club de la franja debe subir su oferta.

- Brasil 1-2 Noruega: Haaland y Nyland eliminan a Brasil

El delantero marcó los goles en la segunda parte, y el portero, ex del Sevilla FC, hizo varias paradas de mucho mérito, incluido un penalti detenido en la primera mitad. Noruega se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026 después de dar una de las grandes sorpresas del torneo.