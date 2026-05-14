El Betis volverá a la carga en verano a por su objetivo para la delantera del mes de enero

La portada de Estadio Deportivo para este viernes 15 de mayo de 2026

EL BETIS "LE ADORA"

Fuentes muy próximas a Fabio Silva aseguran a ESTADIO Deportivo que el delantero luso baraja seriamente salir este verano y que gusta mucho tanto a Pellegrini como a Manu Fajardo

APUESTA SEGURA

"Marc Boixasa llegó cuando no había nada y realizó un buen trabajo", señalan a ED desde Girona sobre el que sería el futuro director de fútbol del Sevilla FC con Sergio Ramos

ENTRE PITIDOS Y UN TRIUNFO FÁCIL

El Real Madrid asume el negativo veredicto de su público antes de ganar al Oviedo (2-0)

EL GIRONA DA MÁS EMOCIÓN

Empata ante la Real (1-1) y aprieta la zona de descenso; Rayo Vallecano y Valencia firman (1-1) la 'salvación'