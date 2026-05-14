El Sevilla se acerca a la salvación tras una remontada memorable en el Estadio de La Cerámica

La portada de Estadio Deportivo para este jueves 14 de mayo de 2026

VILLARREAL 2-3 SEVILLA FC: A UN PASO

El Sevilla remonta un 2-0 en Villarreal y roza la salvación, aunque el triunfo del Getafe le hace olvidarse de una Conference con la que soñó por unos minutos

ISCO LLORA, PERO NO POR SU ADIÓS

El malagueño, a través de su pareja, deja claro que quiere disfrutar del Betis en Champions

EL CAMPEÓN APRIETA EL DESCENSO

El Barça se deja ir, cae en Vitoria (1-0) y permite al Alavés salir de la zona peligrosa

EL ESPANYOL RESPIRA

Los pericos ganan (2-0) ante el Athletic y la derrota del Mallorca (3-1) en Getafe les aleja de la quema