Sevilla 0-1 Real Madrid: la derrota más dulce de la temporada, el Sevilla FC consigue la salvación matemática

El Sevilla FC perdió en la trigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid. Los de García Plaza no materializaron varias ocasiones para empatar el tanto inicial de Vinícius Jr. Los distintos resultados de la jornada confirmaron la mejor noticia de la tarde y de la temporada en Nervión: la salvación matemática

Con la temporada prácticamente acabada, el vestuario hecho un polvorín y sin nada en juego, se presentó el Real Madrid en el Pizjuán para enfrentarse a un Sevilla FC que buscó la salvación matemática. El equipo de Luis García Plaza salió mucho mejor en el partido. Oso y Maupay fueron los más activos; sin embargo, entre Courtois y la falta de puntería, condenaron al Sevilla FC a verse por debajo en el marcador tras la primera llegada del Real Madrid. Fue Vinícius Jr quien abrió el marcador tras la revisión del VAR por una posible falta previa de Mbappé que no existió.

Mbappé y Vinícius Jr, ‘protagonistas’

Maupay se convirtió en uno de los jugador más activo en ataque del Sevilla FC. Pero fue Kike Salas quien salió más vitoreado en la primera mitad tras su contundencia en jugadas defensivas ante Vinícius Jr y Mbappé, quienes se pasaron por el Pizjuán para hacer enemigos en la grada. Vargas de primeras por encima del larguero y Oso desde fuera del área obligando a Courtois a estirarse a su palo largo, fueron las ocasiones de mayor peligro en la primera mitad para el conjunto del Sevilla FC. El Real Madrid apenas exigió a Vlachodimos más allá de la acción del gol en la que poco pudo hacer.

Kike Salas y Castrín firman de nuevo un gran partido

Ambos conjuntos salieron de la bocana de los vestuarios sin peso en el juego para dominar el partido en los segundos 45 minutos. Sin embargo, fue el Sevilla FC, tras tres cambios de García Plaza a los pocos minutos del segundo tiempo, quien inclinó el terreno de juego hacia la portería de Courtois. El partido se rompió y el Pizjuán llevó en volandas a los suyos, pero fueron Kike Salas y Castrín los que ganaron sus batallas individuales a Mbappé y Vinícius Jr a campo abierto. Los dos centrales no solo firmaron una gran actuación de nuevo, sino que cada partido que pasa presentan credenciales de gran peso para ser los futuros centrales del Sevilla FC la próxima temporada.

Los minutos pasaron y el Real Madrid se sentía más cómodo con espacios a los que atacar. Vinícius Jr y Mastantuono, que estrelló un balón en la madera, hacían de cada acción del Madrid en transición una gran ocasión para el conjunto de la capital. Incluso Mbappé se marchó del Pizjuán con un gol anulado por fuera de juego. Los cambios hicieron del Sevilla FC un equipo más ofensivo sobre el verde. Akor Adams y Alexis Sánchez tuvieron las más claras para empatar el partido, pero la efectividad no fue la mejor de las aliadas para los hispalenses. Con los resultados que se fueron dando durante la jornada y lo poco en juego que tenía el Madrid, el Sevilla FC terminó el encuentro cerca del área rival pero consciente de que estaba salvado de forma matemática. El encuentro acabó con una gran parada de Courtois y la afición revindicando su principal lucha de la temporada una vez conseguido el objetivo deportivo: la crítica a su directiva.

Ficha Técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Juanlu, 69’), Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj Agoume, 52’), Sow, Oso (Isaac, 76’); Vargas (Ejuke, 52’), Maupay (Alexis, 52’) y Akor Adams.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen,Fran García; Tchuameni (Camavinga, 69’), T. Pitarch (Mastantuono, 69’), Bellingham; Brahim Díaz (Trent Alexander- Arnold, 76’), Vinícius Jr (Gonzalo, 76’) y Mbappé.

Árbitro: Sánchez Martínez, de origen murciano, fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Trujillo Suárez estuvo en la sala VOR. Tarjetas amarillas para Gudelj, Alexis Sánchez y Juanlu

Goles: Vinicius Jr abrió el marcador en la primera mitad y anotó el único tanto del partido.

Incidencias:El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán registró una asistencia de 42.000 espectadores. Con este resultado el Sevilla FC firma su salvación a pesar de la derrota debido a la combinación del resto de resultados en la jornada.