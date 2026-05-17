Adelanta el futuro de Endrick: "El Real Madrid, sin duda, lo querrá de vuelta"

El entrenador del Olympique de Lyon subraya que el brasileño apunta a volver al Real Madrid de cara al siguiente curso

El Real Madrid ya piensa en la siguiente temporada y Endrick llama a la puerta del cuadro blanco. El futbolista brasileño ha sido una de las estrellas de la Ligue 1 tras una cesión satisfactoria en el Olympique de Lyon, que empieza a despedirse al atacante ante el interés del Real Madrid para que Endrick vuelva al cuadro banco. Su futuro apunta a estar en el combinado madridista tras no haber estado presente en los planes de Xabi Alonso.

Fonseca acerca del futuro de Endrick y su posible vuelta al Real Madrid: "El Real Madrid sin duda lo querrá de vuelta"

Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, al ser preguntado sobre qué ocurrirá con Endrick de cara a la siguiente temporada, subraya que lo más probable es que el brasileño vuelva a su club de origen, el Real Madrid, tras la cesión en un Olympique de Lyon que empieza a despedirse de sus estrella. "Para Endrick será difícil quedarse aquí. El Real Madrid sin duda lo querrá de vuelta. Es normal", comienza diciendo Fonseca. "Después de lo que ha demostrado aquí, ha probado que tiene calidad para ser jugador del Real Madrid", continúa subrayando el entrenador del Olympique de Lyon.

Desde el club francés sueñan con poder prolongar la estancia del brasileño, aunque ven muy improbable que el delantero del Real Madrid vuelva a defender los colores del Olympique de Lyon, que se ha apoyado en Endrick esta temporada para seguir creciendo y salir del pozo en el que estaba metido.

La satisfactoria cesión de Endrick en el Olympique de Lyon para regresar por la puerta grande al Real Madrid

El brasileño suma 8 goles en todas las competiciones con el Olympique de Lyon desde que llegó al equipo francés, a lo que hay que sumarle 8 pases de gol. Su buen hacer en la Ligue 1, demostrando estar a la altura de los partidos importantes como la gran actuación que firmó en el duelo ante el PSG, le dan la razón frente a un Real Madrid que lo desterró al banquillo y dónde no tuvo ninguna oportunidad frente a Vinícius y Mbappé. En Lyon, el brasileño recupera la sonrisa y lanza un mensaje al Real Madrid de cara a la siguiente temporada. El delantero terminará en junio la cesión con el cuadro francés y regresará al Santiago Bernabéu con los deberes hechos y con una experiencia bajo el brazo mientras que Europa sigue de cerca al talento brasileño.