30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 28 de mayo de 2026

Giro de guion en el proceso de compra de la mayoría accionarial del Sevilla, que podría haberse roto definitivamente al variar drásticamente a la baja el central camero las condiciones frente al principio de acuerdo alcanzado hace un par de semanas, lo que deja el horizonte abierto

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 28 de mayo de 2026

El ex jugador blanquirrojo, saliendo de la reunión de este miércoles.Juan José Ponce

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La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 28 de mayo de 2026:

- VOLANTAZO

Sergio Ramos, ya sin Five Eleven Capital y con unos inversores mexicanos, rebaja a última hora su oferta y propone comprar sólo el 18% de las acciones del Sevilla por 100 millones de euros y realizar una ampliación de capital por 120 para controlar tras ella el 60%, movimiento que los vendedores, que ya estudian pasar al siguiente interesado, consideran "inaceptable"

- IGOR JULIO SI SALE NATAN

El Cruzeiro, donde juega un Jonathan Jesus que ha seguido 'in situ' el Betis, se retira de la subasta por el central zurdo del Brighton, tasado en seis millones de euros y del gusto de la Real Sociedad... y el propio conjunto verdiblanco

- CRYSTAL PALACE 1-0 RAYO VALLECANO / EL RAYO SE VUELVE DE VACÍO DE LEIPZIG

Un mal despeje de Batalla y el tanto de Mateta dan la Conference League a los ingleses e impiden el broche dorado del conjunto franjirrojo, que no jugará en Europa el curso venidero.

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