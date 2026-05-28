Martín Landaluce se gana al público de Roland Garros y se las verá con el verdugo de Sinner

El tenista madrileño gana en cinco sets al checo Vit Kopriva y se planta, por primera vez, en la tercera ronda de un Grand Slam

Martín Landaluce se convierte en el tercer español en tercera ronda de Roland Garros tras ganar, de nuevo en cinco sets, su partido ante el checo Vit Kopriva, ante el que remontó dos sets en contra y demostró haber aprendido muy bien la lección del partido anterior.

Si ante Juan Carlos Prado Angelo tardó 3 horas y 52 minutos en acabar, en esta ocasión, el maratón ha sido de 3:47, cinco minutos menos. Sólo en eso se ha parecido este partido al anterior, porque en lo demás ha sido completamente diferente. Y si aquel pudo dejar muchas dudas en el madrileño, éste sólo puede dar confianza.

El resultado lo podría decir todo: 1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0. Dos sets nefastos para Landaluce, que se rehízo y acabó como un huracán, apuntándose los ocho últimos juegos del partido. La victoria, además, tiene premio, ya que no será el 'ogro' Jannik Sinner el que espere en tercera ronda, sino el argentino Juan Manuel Cerúndolo, sorprendente verdugo del número uno del mundo.

Landaluce cae víctima de errores propios

El partido comenzó muy bien para Landaluce, pero fue un espejismo. El tenista español empezó rompiendo el saque de su rival, pero cuando volvió a ganar el siguiente juego habían pasado seis y había perdido la primera manga. La segunda, para colmo, fue igual. Landaluce ganó el juego inicial, esta vez con su saque, y perdió los cinco siguientes. Cada vez que tenía una opción de 'break' Kopriva la aprovechaba y el 6-1 y 6-2 que brillaba en el marcador en menos de una hora hablaban de la poca resistencia del madrileño.

Lo más negativo era que Vit Kopriva no había tenido ni que arriesgar para ponerse con tanta ventaja. Al final de esa manga, ambos tenían similares golpes ganadores y la diferencia estaba en los más de 30 errores no forzados que acumulaba el español. Era culpa suya y de nadie más ir 2-0 abajo.

Reacción de veterano del tenista madrileño

Pareció darse cuenta Landaluce que eso tenía que resolverlo él y, pese a que Kopriva siguió presionando, el español supo apretar los dientes y, al menos, aguantar y conservar su saque. El partido se equilibró y Landaluce sacó por fin el puño cuando se puso 4-2 y saque en la tercera manga. Kopriva apareció para hacer un 'contrabreak' que pudo ser fatal para la moral de Landaluce, pero al español ni se inmuto, tampoco cuando su rival empató a cuatro y, a la segunda oportunidad, quebró y se hizo con la tercera manga.

El partido había cambiado, pero el checo aún no estaba vencido. De hecho, rompió primero el saque de su rival en este set, pero Landaluce no sólo igualó rápido, sino que pronto se demostró a sí mismo que estaba más fresco y que, si hacía los intercambios largos, casi siempre eran para él.

El partido entró entonces en esa dinámica en la que el español tenía la iniciativa mientras Kopriva trataba de acortar los puntos. Si Landaluce lograba evitar un 'tie break' que era una lotería o llegaba al quinto set, todo parecía visto para sentencia.

La rotura llegó en el duodécimo juego de esta manga. Ya no ganaría más juegos Kopriva, que no dejó de luchar hasta el final, pero que, en el último set, se vio claramente superado por Martín Landaluce.