El de Arroyo de la Miel tira de resiliencia para superar su tercera lesión grave desde que aterrizara en Heliópolis y piensa cumplir el contrato que renovó hasta 2028, recordando el cariño recibido, alabando a todo lo que le rodea y ayuda en La Cartuja y ansiando un título de verdiblanco

Aplauso del costasoleño a la grada tras ser sustituido en el último partido de la temporada ante el Levante.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 31 de mayo de 2026:

- CUERDA PARA RATO

"El fútbol para mí lo es todo. Todavía no estoy bien, pero sigo buscando el camino para volver al cien por cien. Espero seguir dando guerra unos cuantos añitos más", promete Isco Alarcón a los béticos

- "EL FUTURO CENTRAL ZURDO DE LA SELECCIÓN"

Juan Díaz Quinta, uno de los que más apostó por el salto y la consolidación en el primer equipo sevillista de Kike Salas, considera al aruncitano "un central 'Top'" y no le ve otro techo que 'La Roja'"

- LA SEGUNDA DEL PSG DE FABIÁN Y LUIS ENRIQUE

Pese a empezar perdiendo a los cinco minutos, el club francés, para Arteta "el mejor del Mundo", supo sobreponerse al planteamiento ultradefensivo del Arsenal hasta forzar la prórroga y vencer en la tanda de penaltis para alzar otra vez la Champions

- RIQUELME TRAERÍA A RODRI AL REAL MADRID

El empresario alicantino que competirá en las elecciones a la presidencia blanca con Florentino Pérez promete el fichaje del pivote del City

- TRAGEDIA EN EL RALLY DE LA CERÁMICA

El copiloto Samuel Ortiz moría en la noche de este viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, resultaba herido muy grave tras sufrir un accidente.