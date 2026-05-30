El Rallye de La Cerámica se viste de luto: muere un copiloto y su hermano está muy grave

El copiloto Samuel Ortiz ha muerto en la noche de este viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente

Imagen de los bomberos en el Rallye de La Cerámica.@BombersDipcas

El Rallye de la Cerámica ha quedado suspendido. El copiloto Samuel Ortiz ha muerto en la noche de este pasado viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo del Rallye de la Cerámica en Castellón (Valencia), informó el Rallye Club Costa Azahar en un comunicado oficial.

El siniestro se produjo en la tarde-noche de este pasado viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de L'Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto.

A consecuencia del choque, el copiloto perdió la vida en el acto, mientras que el piloto tuvo que ser evacuado de urgencia en estado muy grave al Hospital General Universitario de Castellón, según ha informado el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de duelo y respeto.

Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

El duro comunicado del Rallye de La Cerámica

El Rallye Club Costa Azahar confirmó la decisión a través de un comunicado oficial: “Ante este trágico accidente, la organización ha decidido suspender la prueba”.

El paddock pasó en cuestión de minutos del ambiente de competición al silencio. Los equipos permanecieron pendientes de las noticias llegadas desde el lugar del accidente y del estado de Jordi Ortiz, mientras el recuerdo de Samuel Ortiz sobrevolaba una noche de profundo pesar para el automovilismo valenciano.