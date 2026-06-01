A Ancelotti le entran las dudas con Brasil: "Se acabó el tema Neymar"

El técnico italiano vio como los suplentes arrollaban a Panamá en el amistoso de la pasada madrugada, especialmente en la segunda parte. Vinicius fue protagonista con un gol y una asistencia. Endrick fue otro de los destacados en un amistoso que terminó con un 6-2 final

La Brasil de Ancelotti es una de las selecciones que hay que seguir de cerca en el Mundial que arrancará el próximo día 11. El combinado carioca disputó esta pasada madrugada su último amistoso en tierras brasileñas antes de poner rumbo a Estados Unidos para disputar la cita mundialista. Fue Panamá la Selección que Brasil eligió para hacer sus últimas probaturas.

Brasil arrolló a Panamá en un amistoso que terminó con un 6-2 final y en el que la selección que dirige Ancelotti se mostró especialmente letal en la segunda parte cuando el técnico italiano introdujo hasta 10 cambios respecto al once inicial. Ancelotti, con el triunfo en el bolsillo y con el Mundial como próximo objetivo, confesó las dudas que le habían generado los suplentes en el segundo tiempo.

Vinicius marca y asiste con Brasil y Endrick hace dudar a Ancelotti

El primer tiempo terminó con un 2-1 en el que Vinicius fue el gran protagonista al marcar el primero de Brasil a los 2 minutos y asistir a Casemiro, que había asistido en el primero, en el 39. Fue en el descanso cuando Ancelotti revolucionó su once titular e introdujo a jugadores como Paquetá, Danilo o Endrick, el jugador del Real Madrid que ha pasado este curso cedido en el Lyon.

Tras el 2-1 del descanso, Brasil arrolló a Panamá con goles de Ryan, Paquetá, Thiago y Danilo. Ancelotti dejó claro que las dudas que le habían generado los suplentes eran positivas: "El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva".

El ex técnico del Real Madrid tampoco se cortó a la hora de calificar como de poco compacto el once colocado en el primer tiempo y apuntar a la solidez defensiva como punto de mejora: "Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante". Ancelotti quiso zanjar el tema de Neymar y prefirió que se hablase de otra cosa: "Se acabó el tema Neymar y ahora lo que tenemos que buscar es un buen tema para hablar". Por último, Ancelotti mostró su veteranía en los banquillos y apostó por dejar algo de incógnita respecto a su once titular: "Quiero crear un poco de suspense".

Endrick: otro protagonista que genera dudas, positivas, en Brasil

Endrick, que es una de las grandes incógnitas de Brasil por ver si el jugador del Real Madrid puede confirmar las buenas sensaciones que ha dejado este curso con el Lyon en la Ligue 1, fue otro de los que salió en el segundo tiempo y lo hizo para cuajar una buena actuación aunque no intervino directamente en ningún gol. Sobre el papel, Endrick es uno de los que pertenece a la unidad B de Brasil. El jugador del Real Madrid no escondió que las palabras de Ancelotti sobre las dudas que tiene le generan alegría: "Estoy muy agradecido. Dios también bendijo a Rayan y a Igor Thiago. Me alegra porque eso genera dudas en la cabeza Carletto".

Sin marcar y sin asistir, Endrick fue uno de los que inició el vendaval de ataque de Brasil en la segunda mitad ante Panamá y junto a Rayan e Igor Thiago, con los que formó un peligroso tridente de ataque, arrollaron a un combinado panameño que también se vio más cansado en el segundo acto. "No marqué, pero ayudé a marcar, corriendo y en algunos goles también. Ahora tenemos que seguir y, si Dios quiere, hacer una buena preparación para la Copa del Mundo", declaró Endrick sobre su actuación de esta pasada madrugada con Brasil.

El último test de Brasil y Ancelotti antes del Mundial

Antes de entrar ya en encuentros oficiales del Mundial, la Brasil de Ancelotti disputará el próximo 7 de junio su último amistoso de preparación, esta vez en territorio de Estados Unidos al medirse en Cleveland a Egipto. Habrá que ver si Ancelotti introduce cambios en el once titulas respecto al choque ante Panamá o si por el contrario sigue confiando en el mismo bloque. Brasil tendrá tres rivales de diferentes entidades en la fase de grupos al medirse a Marruecos, Haití y Escocia.