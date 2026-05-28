﻿Salta la preocupación con Neymar: se pierde el primer entrenamiento con Brasil a dos semanas del Mundial

Neymar hace saltar las alarmas con Brasil: el '10' fue baja en el entrenamiento dirgido por Carlo Ancelotti y será sometido a pruebas médicas, dejando en el aire su regreso a falta de dos semanas para el comienzo del Mundial

Neymar no ha empezado con el mejor pie su preparación para el Mundial. El jugador de 34, que fue uno de los elegidos por Ancelotti para defender a la selección de Brasil en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, ha hecho saltar las alarmas por un problema físico. Tras ello, la CBF ha emitido un parte médico sobre el estado del futbolista del Santos, por lo que podría perderse el primer partido, ante Marruecos.

En este sentido, Neymar fue baja en el entrenamiento de la selección brasileña de ayer miércoles, lo que fue motivo de preocupación en el combinado dirigido por Carlo Ancelotti. Cabe recordar que el futbolista de 34 años viene de sufrir problemas físicos en el último mes, lo que le ha hecho perderse hasta tres partidos con el Santos. Por ello, el extécnico del Real Madrid estará pendiente de la evolución del '10'.

Alarma con Neymar: contratiempo para Ancelotti en Brasil a dos semanas del Mundial

La CBF hizo público el comunicado sobre el motivo de la ausencia de Neymar del entrenamiento dirigido por Carlo Ancelotti ayer miércoles:

"La Confederación Brasileña de Fútbol informa de que el futbolista Neymar Jr. no participó en el entrenamiento de la selección brasileña celebrado este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a pruebas complementarias. No se facilitará más información hasta que el equipo médico de la selección brasileña haya concluido las evaluaciones".

Neymar viene de perderse los tres últimos partidos con el Santos, pero Ancelotti lo tuvo claro con su convocatoria para el Mundial y representar a Brasil: "La evaluación ha sido siempre de la parte física. Era la única duda con Neymar. Aún puede mejorar más su condición física antes del primer partido. La experiencia y el cariño que le tiene el grupo puede ayudar en el ambiente"

Neymar, en duda para el debut: Brasil pierde a su '10' para los amistosos previos al Mundial

Por ello, Neymar, entre los convocados para el Mundial, apunta perderse los próximos amistosos que tiene Brasil antes del comienzo oficial del torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti se verá las caras, por un lado, con Panamá este domingo a las 23:30 (hora española) y se medirá a Egipto el siete de junio a las 00:00 (hora española).

Estos dos encuentros servirán de preparación para Brasil y el propio Ancelotti, que podría definir su once titular para el debut del Mundial, que será ante Marruecos el domingo 14 de junio. El primer rival no será otro que ante los finalistas de la última Copa África, una selección con jugadores clave para llegar a lo más alto del torneo que dará comienzo en tan solo dos semanas.

De esta manera, la presencia de Neymar ante Marruecos es una incógnita a día de hoy. El brasileño quedará pendiente de evolución e intentará estar disponible lo antes posible para ayudar a la selección de Brasil a conquistar un nuevo Mundial, a la que parten favoritas, sobre todo tras la llegada de Carlo Ancelotti.

Sin Neymar, pero con pólvora: Vinicius, Raphinha y Endrick toman el mando de Brasil

Sin embargo, Ancelotti cuenta con efectivos de sobra para suplir a un Neymar que se emocionó cuando se enteró de su convocatoria para el Mundial. El entrenador italiano, pese a bajas como las de Rodrygo o Joao Pedro en la convocatoria, dispone de jugadores de calidad en la parcela ofensiva, como son los casos de Vinicius y Raphina, que apuntan a ser titular en el torneo de selecciones.

Endrick puede ser una de las referencias en la punta de ataque de Brasil, aunque Ancelotti llamó también a otros que jugadores que pueden jugar de '9' como Matheus Cunha. En las bandas se podrian situar Luiz Henrique y Gabriel Martinelli, dependiendo del sistema con el que vaya a jugar la selección en el Mundial, dónde se enfrentarán en fase de grupos, además de con Marruecos, con Haití y Escocia.