Fede Valverde da la cara tras el fracaso de Uruguay en el Mundial

El capitán de la Celeste rompe su silencio tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026, admite que no estuvo a la altura y deja un mensaje de compromiso absoluto con su selección

Fede Valverde asume la responsabilidad tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026IMAGO

Fede Valverde tardó varios días en hablar. No fue un silencio vacío, sino una forma de procesar una eliminación que golpeó de lleno a Uruguay y que volvió a dejar al centrocampista del Real Madrid con una herida mundialista abierta.

El capitán de la Celeste rompió su silencio con un mensaje duro, autocrítico y muy personal. Asumió la responsabilidad del fracaso, reconoció que no estuvo a la altura y prometió que no abandonará a la selección hasta llevarla “a lo más alto”.

Fede Valverde se culpa del fracaso de Uruguay

Valverde no buscó excusas. En el mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista uruguayo admitió que la eliminación todavía le cuesta digerir. “Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví”, comenzó el centrocampista.

La frase que más peso tuvo llegó poco después. “Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura”, escribió el jugador del Real Madrid. No fue una declaración para rebajar la tensión, sino una autocrítica directa después de un Mundial en el que Uruguay no consiguió responder a las expectativas.

Uruguay se estrella en el Mundial y deja una herida profunda

Uruguay quedó fuera en la fase de grupos del Mundial 2026 después de empatar ante Arabia Saudí y Cabo Verde y perder frente a España. Una eliminación especialmente dura por el peso histórico de la selección, por la calidad de su plantilla y por el formato de 48 equipos, que permitía avanzar a muchos terceros.

El equipo de Marcelo Bielsa contaba con nombres de enorme jerarquía como Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte o Darwin Núñez, pero nunca terminó de encontrar continuidad. El golpe ante España terminó de hundir el proyecto. Uruguay necesitaba reaccionar, pero la derrota dejó al equipo sin margen y convirtió la imagen de Valverde abatido en uno de los símbolos de la despedida.

El capitán de la Celeste promete seguir hasta llevarla “a lo más alto”

El mensaje de Valverde no se quedó en la culpa. Después de asumir la derrota, el centrocampista dejó una promesa que conecta directamente con su rol dentro de la selección. “Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida”, escribió.

“No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”, añadió. Es una promesa ambiciosa, pero también una forma de marcar territorio: el fracaso no rompe su vínculo con Uruguay, lo endurece.

Valverde queda como rostro de la reconstrucción uruguaya

La Celeste entra ahora en una etapa incómoda. Uruguay tendrá que revisar lo ocurrido, analizar el papel de Bielsa, medir el estado real del grupo y decidir cómo reconstruir un equipo que tenía talento suficiente para bastante más que una eliminación en primera ronda.

En ese escenario, Valverde queda inevitablemente en el centro. Por jerarquía, por edad, por club, por liderazgo y por el propio mensaje que ha lanzado. El futbolista de Montevideo no se esconde del fracaso, pero tampoco acepta que ese fracaso sea el final de su historia con Uruguay.

La frase “no estuve a la altura” resume el dolor del presente. La promesa de no irse sin dejar a la selección “en lo más alto” apunta al futuro. Entre una y otra está el verdadero desafío de Valverde: transformar una eliminación traumática en el punto de partida de una Uruguay más fuerte.