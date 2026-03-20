Manolo González, técnico del Espanyol: "A nivel mental estoy fuerte, no te puedes volver loco ni ponerte nervioso"

El preparador blanquiazul se encuentra inmerso en un bache de resultados con su equipo muy preocupante. Menos mal que en la primera vuelta hizo casi todos los deberes de esta temporada

El Espanyol no ha ganado en este 2026 y suma cuatro puntos de los últimos 33. Afortunadamente, el conjunto catalán hizo casi todos los deberes de cara a la permanencia, objetivo del club, en la primera vuelta. Pero claro, los aficionados pericos se ilusionaron viendo al equipo en los puestos europeos y soñaron incluso con alcanzar la zona Champions League.

Ahora, están a un punto de la séptima plaza que tendrá premio europeo seguro y Manolo González, técnico blanquiazul no renuncia a ella pero quiere cuanto antes sellar la salvación matemática: "Llegar al parón con 40 puntos es importante porque te acerca mucho a la salvación o virtualmente te la da. Te vas más tranquilo. Pero no es por el parón ni por los 40, es por volver a ganar y que la afición esté orgullosa".

Esta semana reciben a un Getafe en alza y que es justo quien le persigue en la tabla a sólo dos puntos: "Es un equipo que te exige el límite, como está demostrando y que ha mejorado en la segunda vuelta. Ya sabemos que el entrenador que tiene (José Bordalás) hará competir su bloque al máximo. Será complicado".

Cuestionado por el comunicado del Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconociendo errores en el gol anulado en la derrota en Mallorca (2-1), ha afirmado que hay que mirar hacia delante: "No hay que centrarse en algo que ya no tiene remedio. Al equipo le fastidió porque teníamos el partido controlado". González ha insistido en la necesidad de no obsesionarse con este episodio: "No tiene mucho sentido darle vueltas. Estamos fuertes dentro y con ganas de vencer. El equipo, honestamente, pienso que merece más en la segundad vuelta, pero en el fútbol y en la vida vienen las cosas como vienen. Se deben afrontar".

Respecto al calendario que afronta el Espanyol, que después de recibir la visita del Getafe, se medirá a domicilio contra el Betis, el Barcelona y el Rayo, el entrenador no ha querido mirar "más allá" del encuentro de este sábado. Pese a todo, ha mostrado su sorpresa por esta "situación del calendario" con tres partidos fuera "en mitad de la segunda vuelta".

Eso sí, ha confesado que no lo termina "de entender demasiado bien". "Nadie ha dicho nada de este tema y que es algo que Laliga o la Federación, no sé quién lo ha tocado, pero coincide en que perjudica al Espanyol con tres partidos fuera de casa. Son cosas que no tiene sentido y pasarán una y otra vez", ha analizado.

En el plano personal, Manolo González ha subrayado que se encuentra "fuerte". "A nivel de persistencia, resistencia mental y luchar no tengo problema. Intento analizarlo todo desde la objetividad. Debemos intentar darle la vuelta, no se hace volviéndote loco ni poniéndote nervioso", ha comentado.

Por otra parte, el técnico ha destacado la temporada del lateral Carlos Romero, que según su criterio tiene nivel para estar en la Selección: "Está haciendo un año sensacional. Un lateral izquierdo que hace dos años jugaba en Segunda, está haciendo una gran temporada. Entiendo que el seleccionador hace lo que cree mejor".

Por último, ha resaltado que, pese a la dinámica que llevan en este año, el bloque está trabajando igual que siempre: "Por suerte, esto no ha pasado (en referencia a las posibles caídas anímicas). El equipo se entrena y trabaja muy bien. Nadie se salva de estas situaciones".