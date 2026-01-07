Más problemas para Míchel en el Girona

El técnico madrileño desea reforzar su plantilla este invierno, pero las últimas noticias que ha recibido han sido para saber que su plantilla ha quedado más debilitada aún. Y sus opciones de fichar, también

Míchel ya tiene de nuevo al Girona fuera de la zona de peligro.Cordon Press

Aunque ya ha sacado al Girona de los puestos de descenso, aunque sea temporalmente, Míchel no respira tranquilo ni tras la victoria de su equipo en Son Moix frente al Mallorca. Porque sus intenciones de reforzar su plantilla este invierno cada vez son más ínfimas. Y no solo eso, sino que encima la Copa de África le ha dejado una secuela más en su vestuario.

El centrocampista Azzedine Ounahi ha sufrido una lesión en el sóleo de la pierna izquierda durante su participación en la misma. Y mientras en Girona ya le esperaban para comenzar la recuperación, la película ha sufrido un giro de guion inesperado. Lejos de no dejar la concentración de la selección de Marruecos, ha decidido seguir con el plantel que dirige Walid Regragui por si hubiera un milagro y disputaran una hipotética final.

Por el momento, Marruecos jugará el próximo viernes contra Camerún los cuartos de final, una cita que tendrá que ver, obviamente, desde la grada el jugador del conjunto gerundense.

Todos los informes médicos le han descartado para lo que resta de torneo porque su tiempo de baja se ha estimado en cerca de dos meses. Sin embargo, el jugador ha mostrado su deseo de continuar con la selección para someterse a un tratamiento especial y a un programa de rehabilitación bajo la dirección de los médicos del combinado anfitrión del evento, según ha apuntado la Federación de Fútbol de Marruecos.

Cabe recordar que Marruecos venció el pasado domingo en los octavos de final a Tanzania, duelo en el que Ounahi cayó lesionado y en el que el jugador del Real Madrid Brahim Díaz fue el autor del único tanto del partido.

¿Y ahora qué pasa con Ter Stegen?

El portero alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen ha abandonado por lesión la concentración del equipo en Yeda, donde defiende el título de campeón de la Supercopa de España, y ha regresado a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.

Y tras ello, ahora la pregunta es clara: ¿Seguirá luchando el Girona por conseguir su cesión? Tras superar su enésimo problema muscular en la espalda, el meta germano había vuelto a salir a la palestra para intentar recuperar su tono físico y futbolístico. Con Joan García en plan estrella azulgrana, sus horas en el equipo culé parecían estar contadas con el fin de garantizarse un puesto en Alemania para el Mundial.

El Girona era el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, pero ahora este nuevo contratiempo podría haber frenado los deseos de Míchel y del propio club rojiblanco, que cuenta con otras opciones sobre su mesa.

La nueva lesión no ha sido especificada por el Barcelona, si bien hoy miércoles está previsto que pase unas pruebas médicas para conocer el grado de importancia de la misma. Hasta la fecha, la participación de Ter Stegen este año se resume en el partido de la Copa del Rey ante el Guadalajara.

El Mallorca va a por Asprilla

Las oficinas del Mallorca están echando humo para darle a Arrasate alternativas en ataque en este mercado invernal. De todas las operaciones que están estudiando los dirigentes de la entidad balear existe una que podría cerrarse en los próximos días: Yáser Asprilla.

El extremo colombiano del Girona FC de 22 años se ha convertido en la prioridad de la dirección deportiva rojinegra, ya que su perfil encaja dentro de lo que está buscando el técnico vasco. El Mallorca necesita un extremo derecho vertical y el cafetero se antoja como el jugador que cumple con todos los requisitos del fichaje que busca el club y el cuerpo técnico.