Kevin Zenón, centrocampista de Boca Juniors, nueva opción que tiene en la órbita el Alavés

El conjunto dirigido por Coudet tendría al centrocampista de 24 años como uno de los elegidos para reforzar la plantilla en el mercado de fichajes, a la que llegaría en forma de cesión, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta diciembre de 2028 con el club argentino

El Alavés busca perfilar su plantilla en el presente mercado de fichajes. Son varias posiciones a reforzar en la plantilla de Coudet, que viene de empatar en Mendizorroza contra el Oviedo. Además, su clasificación a octavos y sus necesidades en LaLiga EA Sports le lleva a mirar diferentes opciones para aumentar la competencia en el equipo. Por ello, pese a que una de ellas sería la del central por la sanción a Facundo Garcés, la entidad tendría puesto sus ojos en Kevin Zenon, centrocampista de Boca Juniors con contrato hasta diciembre de 2028.

Kevin Zenón, perfil ofensivo para Coudet

Kevin Zenón se postula como uno de los nombres propios en el mercado de fichajes del Alavés, que empató el pasado domingo contra el Real Oviedo. Tal y como ha informado el medio TyC Sports, el centrocampista de 24 años se encuentra en la órbita del conjunto dirigido por Coudet, que estaría tratando de mejorar su parcela ofensiva de cara a la segunda parte de la temporada, donde cuentan con el reto de superar al Rayo Vallecano en octavos de final de Copa del Rey. En este sentido, el jugador acaba contrato con Boca Juniors en diciembre de 2028, con el que está teniendo menos minutos de los que seguramente esperaba. De hecho, el futbolista ha disputado un total de 26 minutos en los últimos ocho encuentros, por lo que podría vez con buenos ojos una salida y su fichaje por el Alavés, aunque sería en calidad de cedido, tal y como ha explicado la fuente anteriormente mencionada.

Hasta la fecha, Kevin Zenon ha vestido la camiseta de Unión Santa Fe y Boca Juniors, ambos equipos de su país, Argentina. Sin embargo, su irrupción en los últimos años ha hecho que el Alavés se fije en su figura y lograr su fichaje, que podría coger fuerza si el conjunto de Coudet lanza una oferta para su llegada. Por el momento, el técnico argentino cuenta con jugadores en esa posición de la talla de Denis Suarez o Carles Aleñá, además de un Carlos Vicente que está siendo de los más destacados del equipo en las últimas jornadas, que ya conoce el día y hora de su partido contra el Rayo Vallecano en Copa del Rey. Sin embargo, salidas como la de Mariano en el presente mercado de fichajes de enero podría acelerar alguna llegada, con el objetivo de liberar masa salarial y una ficha que podría ser ocupada por el centrocampista de 24 años.

La situación con el gol del Alavés podría abrir la puerta a Kezin Zenón

Por otra parte, el Alavés está penalizando la falta de puntería esta temporada en LaLiga EA Sports. El conjunto de Coudet lleva tan solo 15 goles a favor en lo que llevamos de campeonato, por debajo incluso de equipos que tienen menos puntos en la tabla, como Real Sociedad, Mallorca, Girona, Valencia o Levante, que va penúltimo. Por ello, es una tarea pendiente para el equipo babazorro de cara a la segunda parte de la 2025/2026, que ya pone el foco en el duelo ante el Villarreal del próximo sábado en La Cerámica.