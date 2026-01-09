Marcelino lanza un dardo envenenado a Fernando Roig sobre su renovación con el Villarreal

El técnico asturiano cree que su continuidad en el equipo castellonense ahora mismo es un tema secundario, pero por si acaso le ha hecho saber al máximo dirigente amarillo que no quiere que se repita la historia que ya le tocó vivir en su primera etapa en el club

Lo que está haciendo Marcelino con el Villarreal este año está traspasando fronteras, nunca mejor dicho. Y de seguir así, ofertas y de las gordas a final del curso no le van a faltar al preparador amarillo. Pero como no se conforma con los resultados conseguidos hasta la fecha, el preparador del 'Submarino' quiere más. Y en la rueda de prensa ofrecida en la previa del duelo que este sábado disputarán ante el Alavés ha dejado un par de frases hacia los dirigentes del club que podrían traer cola.

Cuestionado por su continuidad y por los fichajes que ha pedido en este mercado de invierno, el técnico asturiano ha sido muy tajante con los periodistas: "Siempre que hay un mercado de fichajes el entrenador está expectante, porque he tenido la oportunidad de vivir que pueden surgir situaciones inesperadas. Y cuando un equipo funciona lo que deseas es que no ocurra nada”.

Marcelino no quiere que se repita la historia en el Villarreal

Recordando que ya se han producido las salidas de Terrats y Solomon y que, por el momento, no ha incorporado a "nadie”, al asturiano se le ha visto tenso y molesto con las gestiones que está realizando la entidad. Porque repercute en su trabajo, obviamente: “El mercado nos irá diciendo. Ya veremos. El club decidirá lo que considere más oportuno para afrontar el segundo tramo de la competición, que es el definitivo, y veremos si hay más salidas o no”.

En relación a su continuidad en el banquillo del Villarreal, Marcelino afirmó que es una situación que no le preocupa para nada en la actualidad: “Cuando hay suficiente conocimiento por las dos partes tras, entre medias temporadas y completas, ocho años y una valoración de los rendimientos, si hay confianza absoluta para prolongar la relación, bien. Y si no, es mejor no continuar”.

Y en este mismo sentido, el técnico amarillo recordó su anterior salida del club y señaló que el objetivo es “evitar a toda costa” que se repita una situación similar.

Marcelino avisa del peligro del Alavés

Pese a los números que lleva su equipo en LaLiga, Marcelino no se fía de su próximo rival, el Alavés: “Tienen una estructura similar a la nuestra en ataque y nos van a exigir correr y atacar y defender con criterio. Para nada será un partido sencillo para el Villarreal. Tiene jugadores que pasan y corren, un buen contraataque y no encaja muchos goles. Debemos afrontar el partido desde la máxima humildad”.

El técnico admitió que tras la victoria en Elche los ánimos del grupo son “mejores” y anunció la posible alta de Thomas Partey, tras su reciente paternidad, para el encuentro, mientras que dijo que Pau Navarro es duda y está pendiente de unas pruebas físicas por unas ligeras molestias.

Y si alguien piensa que Marcelino se conforma con la tercera plaza está equivocado: "Tenemos dos partidos menos con los rivales que nos preceden y que nos puede dar mucho". De ganar ambos podría cerrar la primera vuelta con 44 puntos, algo que calificó como una “brutalidad”. Si lo consigue situaría al Villarreal a tan sólo un punto del Real Madrid y a cinco del Barcelona.