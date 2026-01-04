La preocupación de Marcelino en el Villarreal con unos números que asustan

El técnico del conjunto castellonense se marchó feliz del Martínez Valero por ser el único equipo - hasta la fecha - que ha conseguido llevarse los tres puntos esta temporada allí. Pero también descontento con un aspecto del juego de los suyos

Tercero en liga, a once puntos del Barcelona, líder en solitario, pero con dos partidos menos que los azulgranas, quienes adelantaron su partido de la jornada 19, al igual que el Real Madrid. Esa es la realidad que está firmando el Villarreal en esta primera vuelta del campeonato a la que sólo le queda ya una jornada para que concluya. Pero Marcelino quiere una excelencia aún mayor.

Y cuando nadie había ganado este año en el campo del Elche, pese a que el conjunto amarillo llevaba casi un mes sin conocer la victoria, llegó el equipo de Marcelino y en trece minutos dejó casi sentenciado el encuentro. Sí, casi, porque eso es lo que le hubiese gustado al preparador asturiano. Pero no fue así y se le quedó esa espinita al finalizar el encuentro.

El de Villaviciosa no pudo esconder que sigue preocupado con los suyos por una faceta del juego, la defensiva. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el preparador del cuadro castellonense felicitó a los suyos, resaltó la importancia del triunfo en una plaza tan complicada como se había convertido el Martínez Valero este año, pero también subrayó lo que no le gustó del equipo.

En primer lugar, lamentó no haber aprovechado las “claras ocasiones” en la primera parte, y, en segundo lugar, admitió que en el tramo final del primer tiempo su equipo se “acomodó”, algo que no debió hacer. Y fruto de ello, su equipo no pudo dejar su portería a cero: “A veces para los entrenadores es difícil explicar cuando no ganamos que el equipo no ha perdido su identidad. Fuimos contundentes en ataque, pero el primer tiro del Elche volvió a ser gol”.

En este sentido, Marcelino no esconde que la fragilidad defensiva de su plantel debe mejorar: “El orden de los aciertos y los fallos en los partidos es importante, porque hoy metimos las primeras y eso nos puso en ventaja”.

Los números del Villarreal que asustan a cualquiera

El técnico asturiano calificó en la rueda de prensa como una auténtica “salvajada” los 38 puntos que suma su equipo en la primera vuelta. Y es que lo son. Sobre todo, porque aún le queda un partido pendiente, el aplazado frente al Levante, a domicilio y correspondiente a la jornada 16. “Sólo hemos perdido tres partidos, ante los tres grandes, y de ellos dos fuera de casa”, indicó el preparador amarillo.

Eso sí, el pasado mes de diciembre se les atragantó. Tanto que, solo consiguieron ganarle al Getafe (2-0). Luego vino la derrota en casa ante el Copenhage, para reafirmar el desastre europeo en la Champions League, y la eliminación de la Copa del Rey frente al Racing de Santander (2-1). Y por último, pudo hacer frente a un Barcelona que visitó La Cerámica antes de finalizar el año (0-2).

Y en relación a la autocrítica que hace Marcelino sobre la asignatura pendiente de los suyos, el Villarreal sólo ha conseguido dejar la portería a cero una vez en los últimos nueve encuentros entre las tres competiciones. Hasta el Antoniano, de Segunda RFEF, les hizo gol en la competición copera. Algo que, para pelear con los grandes, es necesario mejorar.