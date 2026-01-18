Brahim, 'non grato' en su país al regalar el título: Senegal amagó con retirarse, pero volvió y ganó en la prórroga

Gol anulado a los 'Leones de la Teranga' por una falta 'light' y penalti riguroso errado en el 90+24 antes de la prórroga, en la que decidió el villarrealense Pape Gueye

Con la selección de Senegal retirándose del campo como protesta, tras un gol anulado a Abdoulaye Seck en el 93 por una falta previa sobre Achraf Hakimi bastante cuestionable y un polémico penalti de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz (que exagera su caída ostensiblemente) señalado en el 98 vía VAR, iba a terminar la final de la Copa de África. Todas las miradas se centraban en el colegiado congoleño Jean-Jacques Ndala, que logró evitar 'in extremis' la suspensión definitiva, gracias a la insistencia de un histórico como Sadio Mané, que no quería abrochar así una carrera majestuosa.

El tanto desde los once metros del extremo madridista (ya en el minuto 90+24) habría evitado la prórroga y proclamado a Marruecos campeona 50 años después de la Copa de África que ha organizado desde hace un mes, con muchas quejas públicas y privadas de varios de sus rivales por las actuaciones arbitrales, pero Brahim hizo el ridículo con un lanzamiento 'a lo Panenka' con la derecha, extremadamente fácil para el meta rival, Edouard Mendy. Un epílogo hilarante, sólo posible en un fútbol como el del continente vecino, que se transformó en un punto seguido.

Para colmo de males magrebíes, el villarrealense Pape Gueye adelantó a Senegal en el 94 real. Tocó a rebato Marruecos, pero Youssef En-Nesyri no pudo colar de cabeza un gran centro de Ez Abde desde la izquierda, mientras que Achraf Hakimi se cruzó providencialmente para impedir que Ibrahim Mbaye fusilara a Yassine Bono. En el 108, cabeceó contra el palo Nayef Aguerd, funcionando el frontón de los 'Leones de la Teranga', que perdonaron a continuación tras puntear el meta ex sevillista para evitar que Cherif Ndiaye marcara a placer. No hubo tiempo para más y Senegal se proclamó con justicia campeona tras una final eterna.

Abde, partido íntegro; Amrabat, reservado

En clave bética, disputó el encuentro íntegro Ez Abde, que fue de menos a más para gozar de varias ocasiones de gol en la media hora postrera del tiempo reglamentario, aunque, con poco ángulo, marró en el rechace de la intentona fallida de Ayoub El Kaabi, la mandó de primeras a las manos del portero a la salida de un córner y mandó alto un mano a mano algo forzado. Aun disponible, se quedó sin minutos por segundo partido consecutivo Sofyan Amrabat, tras jugar 22 minutos ante Camerún en cuartos, aunque calentó en el ecuador de la segunda mitad por la aparatosa herida sufrida en la cabeza por Neal El Aynoaui. No lo forzó ni en el tiempo añadido, cuando necesitaba atacantes, Walid Regragui.

Cronológicamente les dará tiempo a llegar al PAOK-Betis, aunque a ver cómo

Sin recepciones ni celebraciones, sino más bien con ganas de cambiar de aires cuanto antes, se espera que tanto Ez Abde como Sofyan Amrabat vuelen este mismo lunes de vuelta a Sevilla. El extremo llegará cansando, aunque aparentemente sin más problemas físicos, por lo que, si no pasa nada raro, estará disponible para el PAOK-Betis del próximo jueves. Más dudas hay con el pivote de Huizen, reservado por su seleccionador al tener alguna molestia en el tobillo derecho que, ya sin Copa de África de por medio, podrán revelarse abiertamente. En La Cartuja, empezando por su entrenador, Manuel Pellegrini, no son muy optimistas.