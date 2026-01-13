Las mejores noticias desde Marruecos: Amrabat, plenamente disponible ante Nigeria

Tras bromear con el regreso milagroso de Ounahi, el seleccionador de los 'Leones del Atlas' confirmó que el centrocampista del Girona es la única baja para las semifinales, pues hasta Saïss está ya de vuelta

"Mañana tenemos quizás uno de los partidos más importantes de la historia desde la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Ya no somos una sorpresa. Estamos donde debemos estar. Todo el mundo lo sabe. Es lógico hacer historia. Habrán pasado 22 años desde la última vez que Marruecos jugó una final de la Copa Africana de Naciones. Eso es todo lo que me importa. Que una nueva generación vea a Marruecos en la final de la CAN. Mañana, una semifinal. El siguiente paso es llegar a la final, pero sabemos que será difícil". El seleccionador nacional de los 'Leones del Atlas' no rehuye la presión. Lleva conviviendo con ella tres años y medio. Ahora, como organizadores del torneo continental, se espera lo máximo de los rojiverdes. También por esa razón, todo lo que ocurre, bueno o malo, en la concentración de Rabat es secreto de estado. Se filtra a cuentagotas. Se juega al despiste. Como cuando Achraf Hakimi habló en rueda de prensa y siguió sin jugar. O cuando Sofyan Amrabat estaba casi descartado en la víspera (se hablaba de, en el mejor de los casos, jugar la hipotética gran final) pero terminó volviendo a buen nivel ante Camerún.

"En cuanto a los jugadores lesionados, tenemos buenas noticias. Azzedine Ouhani podrá jugar mañana ante Nigeria... ¡No, es broma! No, no, Ounahi está lesionado. Tenemos a Romain Saïss, que ha vuelto a entrenarse y que está volviendo muy bien. Si podrá jugar la semifinal ya lo a veremos. Tenemos un entrenamiento para decidir. Pero, bueno, salvo Azzedine, que está de baja, todos, si Dios quiere, podrán optar a la convocatoria", confirmaba Walid Regragui este martes en sala de prensa, por lo que las molestias en el tobillo derecho del pivote de Huizen, si bien no han desaparecido del todo para permitirle ejercitarse junto a sus compañeros en igualdad de condiciones, no le impedirán ser de la partida este miércoles. Por ahora, Amrabat evita contactos y choques innecesarios, mantiene la forma con trabajo individual en paralelo y fortalece su puesta a punto en el gimnasio. Se dosifica, "como Achraf, que necesitaba recuperar la forma. Teníamos a ellos y otros jugadores que jugaron muchos partidos con sus clubes". Ahora, toca dar un paso al frente: "Éstos son partidos en los que corremos riesgos calculados. Pero es cierto que la actuación contra Camerún tranquilizó a mucha gente, tanto en el aspecto deportivo como en cuanto a ganas".

Ez Abde y Amrabat, en el cartel oficial como dos de los tres máximos atractivos

Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat (en primer término) y Ez Abde, tres de los titulares en condiciones normales, aparecen en el cartel oficial del partido de semifinales de la Copa de África ante Nigeria, que se celebrará este miércoles 14 de enero de 2026 a partir de las 21:00 horas en Rabat. Los perfiles oficiales de la selección magrebí en las redes sociales compartían un tríptico en el que les acompaña detrás un muro con grafitis e imágenes de otros compañeros, como el madridista Brahim Díaz. Por los antecedentes, todo podría pasar, aunque normalmente podría y debería interpretarse como que el mediocampista bético está en plenas condiciones.

La polémica con los arbitrajes: "Nosotros hemos sido perjudicados desde el comienzo del torneo"

"Siempre defenderé al continente africano. Y siempre me iré con la idea de que todos intentan hacer lo mejor para sí mismos. Como dijiste, nosotros también hemos sido perjudicados desde el comienzo de la competición. Por ejemplo, el penalti contra Tanzania, donde todos intentaron hacerlo parecer penalti. Había un jugador que pesaba 20 kilos, otro que pesaba 120 kilos. En Inglaterra, eso jamás se pitaría. Pero cuando Bilal El-Khanouss fue empujado dentro del área contra Malí, nadie dijo que era penalti. El penalti a Abde en el último partido contra Camerún, cuando un jugador dentro del área le pisó el tobillo y sí intervino el VAR, fue penalti. Cuando su portero sale a desafiar a Saibari, quien cabecea el balón y lo supera, es penalti. Pero claro, ¿a quién le pagan por ser el anfitrión? Después de eso, me acostumbré; desde el Mundial, intentan menospreciarnos mucho por lo que realmente hacemos. Y siempre, como pueden ver, hablo con mis jugadores desde la cancha. La única manera de comunicarnos es en la cancha, ganando nuestros partidos. Y nunca me has oído hablar del arbitraje después de un partido, ni siquiera cuando fuimos eliminados en Costa de Marfil. Asumimos la responsabilidad, avanzamos y volvemos a trabajar. Ése es el objetivo. Como dije, necesitamos ayudar a los árbitros y a los jugadores".