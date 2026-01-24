Rayo Vallecano - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 21 de LaLiga

El conjunto franjirrojo quiere volver a hacerse fuerte en Vallecas y Osasuna busca estrenar su casillero de victorias a domicilio

El Rayo Vallecano recibe este sábado a CA Osasuna en el estadio de Vallecas, en un duelo directo entre dos equipos que necesitan sumar de tres para mantenerse en la pelea por los objetivos marcados a inicio de temporada. Ambos conjuntos se sitúan por encima de la decimoquinta posición, aunque llegan al choque con trayectorias irregulares.El Rayo Vallecano afronta el encuentro en la decimotercera posición, con 22 puntos. El equipo dirigido por Íñigo Pérez solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, frente al Mallorca, completando esa racha con dos empates y dos derrotas. En Vallecas, además, los números tampoco acompañan: los rayistas han sumado nueve puntos en doce encuentros como locales, un registro que explica su dificultad para despegar en la clasificación.Osasuna, por su parte, ocupa una posición por encima del Rayo y cuenta también con 22 puntos. El conjunto rojillo presenta un balance reciente algo más positivo, con dos victorias en los últimos cinco partidos -ante Real Oviedo y Alavés-, además de dos derrotas y un empate. Sin embargo, su gran asignatura pendiente sigue estando lejos de El Sadar.El equipo navarro no ha logrado todavía ninguna victoria como visitante, un dato preocupante que vuelve a quedar en evidencia antes de este desplazamiento a Vallecas. Mejorar su rendimiento fuera de casa es clave si Osasuna quiere alejarse definitivamente de la zona baja y aspirar a cotas mayores.En los enfrentamientos directos entre ambos equipos, la igualdad es notable, aunque el Rayo Vallecano mantiene una ligera ventaja histórica. El balance refleja 18 victorias para el Rayo, 12 empates y 16 triunfos para Osasuna, lo que anticipa un partido muy competido en Vallecas.

Rayo No Iniciado - Osasuna

Rayo Vallecano - CA Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 21 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Rayo Vallecano y el Osasuna, tendrá lugar este sábado 24 de enero a las 14:00 horas, en el estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano - CA Osasuna: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimoprimera jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y en Orange es el dial 113), así como en la plataforma de DAZN. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

