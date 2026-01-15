La lista de refuerzos para el ataque de Osasuna

Con una primera mitad de la temporada irregular y muy cerca de los puestos de descenso, Osasuna se prepara para acudir al mercado de fichajes invernal en busca de una solución ofensiva para Alessio Lisci. Así, el conjunto rojillo apunta tres nombres principales en su lista de deseos

Osasuna vive un momento delicado e inestable a nivel deportivo. El conjunto rojillo, liderado por el italiano Alessio Lisci, ha sido recientemente eliminado de la Copa del Rey por la Real Sociedad en los penaltis, dejando al equipo a las puertas de los cuartos de final y con solo la preocupación de LaLiga.

Tras completar la primera vuelta en el campeonato de Primera división, el equipo navarro se sitúa en la decimo quinta posición, con tan solo dos puntos sobre el descenso. En la última jornada, los rojillos fueron superados por el Girona en Montilivi, en un partido clave por la permanencia. Con esta premisa, el directo deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, acude al mercado de fichajes invernal en busca de soluciones ofensivas que eleven el nivel competitivo de la plantilla, donde, según informa Matteo Moretto, aparecen tres nombres por encima del resto para obtener su cesión: Raúl Moro, Christian Kouame e Ilias Akhomach.

El posible regreso de Raúl Moro a España

A sus 23 años, el prometedor Raúl Moro aún no encuentra su lugar en el fútbol. Tras tres temporadas en España, una en el Real Oviedo y dos en el Real Valladolid, donde llegó a debutar en Primera división. Tras el descenso del conjunto vallisoletano, el delantero español recaló en el Ajax por 11 millones de euros.

En su paso por la Eredivisie, Moro ha disputado 13 partidos donde aún no ha visto portería, acumulando 556 minutos en 7 titularidades. Sin encontrar su mejor nivel competitivo, un regreso a LaLiga podría brindarle la confianza necesaria para recuperar sensaciones, donde Osasuna es una gran opción, pero no la única, puesto que el Espanyol también se ha interesado en obtener sus servicios.

Christian Kouame, talento marfileño en Italia

La segunda opción manejada por el conjunto rojillo es un desconocido en el fútbol español, pero contrastado en Italia. Christian Kouame, delantero marfileño de 28 años perteneciente a la Fiorentina. Tras una larga carrera en el conjunto ‘viola’, la pasada temporada salió cedido al Empoli en busca de más protagonismo, pero sin fortuna, ha vuelto a Florencia para ocupar un papel residual.

Con tan solo 4 partidos disputados en la presente campaña, 1 de ellos como titular, el futbolista ha participado en poco más de 100 minutos, necesitando un cambio de aires para remontar su carrera.

De los tres candidatos, Kouamé representa la opción más arriesgada por su falta de adaptación a otras ligas fuera de la italiana. Eso sí, en 2021 pudo disfrutar de una salida a la Liga Belga, donde realizó una gran temporada con el Anderlecht, anotando 13 goles y repartiendo 7 asistencias en 36 partidos.

LaLiga compite por Ilias Akhomach

Por último, aparece Ilias Akhomach, el candidato más contrastado y de mayor caché, cuya situación es seguida por numerosos equipos de LaLiga. Además del reciente interés de Osasuna, equipos como Mallorca, Getafe, Alavés o Real Oviedo ya han preguntado por la situación del extremo marroquí, que actualmente se encuentra disputando la Copa África, donde la Selección de Marruecos ha alcanzado la gran final.

El futbolista atraviesa una temporada irregular, condicionado por sus problemas de rodilla, Akhomach ha perdido protagonismo en el Villarreal de Marcelino, donde ha disputado 15 partidos, 3 como titular, anotando 1 gol.

Con contrato hasta el próximo 30 junio y sin intención de renovar, el conjunto groguet sabe que este mercado es la última oportunidad para poder sacar un rédito económico por el jugador. Con tantos proyectos españoles sobre la mesa, habrá que esperar para ver cual acaba eligiendo el joven atacante de 21 años.