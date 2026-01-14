La IA predice un futuro verdiblanco para Mika Mármol

Termina contrato a final de curso y el Barça tiene el 50% de su pase, razón por la cual en Gran Canaria no lo soltarán a menos que la venta merezca monetariamente la pena

Está de moda últimamente pedir a Grok, la IA de la red social antes conocida como Twitter, que interactúe con imágenes previas, eliminando a una persona dentro de un grupo, vistiendo o desvistiendo (feísimo) a mujeres, pero también en clave futbolística. Por ejemplo, una corriente pide al engendro creado por Elon Musk que vaticine el futuro de jugadores que terminan contrato o aquéllos que se aproximan al final de sus carreras para adivinar con qué camiseta se retirarán o, simplemente, cuál vestirán el curso venidero.

Y un usuario planteaba al asistente de Inteligencia Artifical de 'X' que descifrara el destino de Mika Mármol, central y lateral zurdo de la UD Las Palmas que no tiene pinta de renovar en Gran Canaria, donde se resisten a soltarlo en este mercado, pese a que CA Osasuna, RC Celta y algún otro quiere aprovechar la tesitura (termina contrato el 30 de junio de 2026) para obtener una rebaja. Con el 50% de su pase en propiedad del Barça, el rector amarillo, Miguel Ángel Ramírez, duro negociador donde los haya (que se lo digan a Álvaro Valles) se remite a su cláusula.

Porque tendrá que repartir a medias esos 10 millones de euros con los culés, por lo que no le renta perder los seis meses finales de competición a un fijo para Luis García por 2-3 millones, que es lo que le quedaría si acepta alguna de las propuestas actuales. De llegar al 3 de febrero aún como amarillo, se redoblará la competencia por firmarlo a coste cero para verano, lo que, de hecho, puede hacer el que quiera ya legalmente. Cuestionado Grok al respecto hace unos días, su respuesta es que vestirá en la 26/27 el verde y el blanco del Real Betis (aunque una equipación Kappa inexistente).

Un hipotético sustituto de Natan o Valentín Gómez

El Real Betis tiene en nómina a cuatro buenos centrales y, salvo sorpresa mayúscula, así seguirá siendo hasta final de temporada. No se esperan salidas en esta demarcación durante el vigente mercado invernal, pues tendría que llegar una oferta fuera de mercado. Como informó en exclusiva ESTADIO Deportivo, ya se rechazaron 27 millones de euros por Natan de Souza, solicitando los verdiblancos 45 millones, aunque hay movimientos por él en Italia e Inglaterra sobre todo a los que habrá que estar pendientes. Por su parte, el gran debut en Europa de Valentín Gómez ha generado igualmente muchos seguimientos.

A medio plazo, el escenario ideal en La Cartuja sería vender a uno de sus dos centrales zurdos (se invirtieron 1+9 millones de euros en el brasileño en 5,3 millones en el argentino) para generar una plusvalía interesante, conservando (tienen contrato en vigor) a los veteranos del perfil diestro (Marc Batra y Diego Llorente), buscando una nueva 'perla' al menor coste posible. Llegado el caso, la de Mika Mármol sería una apuesta doblemente interesante, aunque también se monitoriza al racinguista Jorge Salinas, que costaría algo más. Se trata de fútbol ficción, una suerte de PC Fútbol, porque no hay nada encaminado en ningún sentido con los ya mencionados.