Tras el mazazo en la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, Osasuna hace oficial su renovación

El conjunto rojillo ha anunciado a través de sus redes sociales la extensión del contrato de Jorge Herrando por tres temporada más

Un duro mazazo en la Copa del Rey. Eso es lo que se ha llevado Osasuna tras verse 0-2 ganando en San Sebastián frente a la Real Sociedad. El empate final y la derrota en los penaltis han dejado algo tocado moralmente al equipo que dirige el romano Alessio Lisci.

Y para intentar que entre aire fresco en su vestuario, la directiva rojilla ha decidido anunciar este miércoles una renovación importante. Se trata del futbolista Jorge Herrando, quien ha sellado su vinculación hasta el 30 de junio de 2030.

De este modo, la entidad rojilla y el jugador han extendido su compromiso tres temporadas más de lo previsto en su anterior relación contractual, que expiraba en 2027. La cláusula de rescisión del canterano será de 20.000.000 euros en LaLiga EA Sports. Mañana jueves, a las 12:30 horas, ofrecerá una rueda de prensa junto al director deportivo, Braulio Vázquez.

La trayectoria de Herrando

Jorge Herrando Oroz (28 de febrero de 2001; Campanas, Navarra) continuará su trayectoria en el equipo de su vida, aquel en el que ingresó en categoría cadete procedente del conjunto de su colegio, Luis Amigó.

Tras sobresalir en sus diferentes etapas en Tajonar, alcanzó Osasuna Promesas. En el filial rojillo acumuló 94 partidos. Debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Tomares en La Cartuja y, posteriormente, continuó con su formación disputando una campaña en la Unión Deportiva Logroñés en calidad de cedido.

A sus 24 años, ya suma 65 encuentros oficiales con Osasuna, el equipo de su tierra, en el que se ha formado como canterano y al que queda ligado para lo que resta de curso y cuatro temporadas más.

Una baja por sanción frente al Real Oviedo

La derrota ante el Girona en Montilivi dejó una secuela importante para Osasuna de cara a la próxima cita liguera, en casa frente al Real Oviedo.

El Comité sancionó con un partido por acumulación de amonestaciones al rojillo Jon Moncayola, al igual que a David Do Carmo (Oviedo) y Pablo Maffeo (Mallorca). Asimismo, el rayista Óscar Valentín ha sido castigado con un partido también por producirse de manera violenta con ocasión del juego.

El Girona, por su parte, ha visto cómo el Comité de Disciplina ha desestimado las alegaciones presentadas para dejar sin efecto la roja que Lass Kourouma vio en la prolongación del encuentro ante Osasuna y por la que el técnico Míchel Sánchez pidió perdón al cuadro navarro al término del encuentro.