Lisci señala al arbitraje tras la eliminación de Osasuna en la Copa del Rey: “En el primer gol de la Real hay una falta clarísima a Rubén”

El técnico del CA Osasuna, Alessio Lisci, compareció tras la eliminación rojilla en los octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El preparador italiano lamentó una falta no señalada en el primer gol rival, criticó el uso del VAR y puso en valor la imagen de su equipo pese a caer en los penaltis

Alessio Lisci compareció visiblemente contrariado tras la eliminación del CA Osasuna en los octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El conjunto rojillo cayó en Anoeta en la tanda de penaltis por 4-3, después de firmar un empate a dos goles entre el tiempo reglamentario y la prórroga, en un partido que dejó sensaciones encontradas y una profunda indignación en el banquillo navarro por determinadas decisiones arbitrales.

El entrenador italiano explicó el desarrollo del encuentro apuntando directamente a una acción clave. “Hay una explicación táctica, pero también un error importante del árbitro. En el primer gol de la Real hay una falta clarísima a Rubén. Se queda dolido, no puede recuperar su posición y por eso no llega al centro atrás. Hasta ese momento teníamos el partido bastante controlado”, afirmó. Lisci reconoció que su equipo supo reaccionar al golpe inicial, aunque admitió que, más allá de la acción polémica, la Real Sociedad mereció el empate en el tramo final.

Enfado repetido con el VAR

Uno de los mensajes más contundentes del técnico llegó al valorar el arbitraje y el uso del VAR. “Estoy muy enfadado porque no es la primera vez que tenemos problemas con el VAR. No creo que nadie lo haga adrede, pero cuando se repiten cinco o seis situaciones a lo largo de una temporada, pesan”, señaló, dejando claro su malestar por una dinámica que considera perjudicial para su equipo.

Para Lisci, el momento decisivo del partido llegó con el segundo gol donostiarra. “El problema grande ha sido el 1-2. Si ese gol no llega, el partido se acaba ahí”, resumió, subrayando la importancia de una acción que, a su juicio, cambió por completo el guion del encuentro.

Orgullo pese a la eliminación

Más allá de la frustración, el técnico quiso poner el foco en los aspectos positivos y en la respuesta del vestuario. “El ánimo se levanta viendo lo que hemos hecho y lo cerca que hemos estado. El fútbol sigue y no se detiene”, explicó, agradeciendo de manera especial el apoyo de la afición desplazada a Anoeta, a la que calificó de “increíble”.

Lisci también destacó la capacidad de su equipo para competir lejos de casa. “Teníamos problemas para marcar fuera y hoy hicimos dos goles en un campo muy difícil. Con el paso de los minutos fuimos perdiendo campo, algo lógico, pero hay muchas cosas rescatables”, apuntó.

Penaltis y nombres propios

En cuanto a la tanda decisiva, el entrenador fue tajante. “Los penaltis son una lotería y esas cosas se quedan dentro del vestuario”, dijo, defendiendo la figura de Rubén García como lanzador habitual. Sobre la elección del orden, aclaró el procedimiento: “Yo decido el orden final, pero antes los jugadores dicen quienes quieren tirar y, a partir de ahí, elijo”.

Por último, Lisci tuvo palabras de elogio para Aitor Fernández, uno de los nombres propios de la eliminatoria. “Ha hecho un gran partido y una gran Copa. Hoy nos ha mantenido vivos hasta el final. Tenemos dos grandes porteros y el mérito es suyo”, concluyó.

Osasuna se despide de la Copa con la sensación de haber competido de tú a tú ante un rival de entidad, pero también con la amargura de una eliminación marcada por decisiones arbitrales que, según su entrenador, condicionaron de forma decisiva el desenlace.