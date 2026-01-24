Martín Presa explota: "O sale de Vallecas o el Rayo muere. Esto da vergüenza"

El presidente del Rayo Vallecano ha vuelto a mostrar su opinión sobre cuál es el futuro del club si continúa jugando en el actual campo

Aunque lo ha dicho en ocasiones anteriores, esta vez lo ha dicho más alto y claro que nunca. De hecho, le avisaron de que el partido estaba a punto de comenzar y casi que le daba más importancia a sus palabras que al propio envite.

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha declarado este sábado, antes del compromiso que su equipo ha disputado ante Osasuna, que si el estadio de juego se mantiene en la actual ubicación, entre la Avenida de la Albufera, la calle Payaso Fofó y Teniente Muñoz Díaz, el club morirá porque "estará condenado a no estar en el fútbol profesional".

Cabe recordar que el recurrente debate de los últimos meses sobre la ubicación del Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a vivir esta semana un nuevo capítulo. La máxima dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció en Onda Madrid que el estadio se va a reformar pero su ubicación no se va a mover.

Y fruto de ello, Raúl Martín Presa ha disfrutado su momento y espacio televisivo del fin de semana para dar su punto de vista acerca de este conflicto que también le mantiene enfrentado con la afición, que se queja continuamente de la falta de seguridad y limpieza del recinto: "La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo Vallecano más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición", dijo Presa, en declaraciones a DAZN.

"El Rayo, como se quedé aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades. Esto da vergüenza a nivel profesional", argumentó.

Asimismo, volvió a recalcar que lo que están haciendo "tanto el Rayo como el Getafe es un milagro", por estar compitiendo en Primera tanto tiempo con estas infraestructuras.

"PRESA VETE YA"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, tuvo que soportar una vez más que parte de la afición del conjunto franjirrojo pidiera su dimisión durante el transcurso del partido. Concretamente, comenzaron a corear "Presa, vete ya" en el primer acto, una vez superada la primera media hora de juego, cuando Osasuna ya dominaba en el marcador y rondaba incluso el segundo gol.