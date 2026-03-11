Iñigo Pérez avisa antes de enfrentarse al Samsunspor: "No nos veo favoritos y mañana menos"

El entrenador del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, en la previa del partido de Conference League frente al conjunto turco, para analizar la ida de octavos de final, dónde apuntó, con respecto a ambos equipos, que "el nivel de ambos es idéntico"

El Rayo Vallecano se enfrentará mañana al Samsunspor, en el choque correspondiente a la ida de los octavos de final de Conference League. Los de Iñigo Pérez encaran el duelo de la competición europea tras el empate el pasado fin de semana ante el Sevilla. De esta manera, el técnico del equipo franjirrojo ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar las opciones ante el conjunto turco y el favoritismo de cara a la eliminatoria, que se decidirá finalmente el próximo jueves en Vallecas.

Iñigo Pérez valora al Samsunspor y las opciones del Rayo Vallecano

En este sentido, Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha analizado al Samsunspor y lo que espera de su equipo mañana, en un choque que dará comienzo a las 18:45 (hora peninsular): "Es un equipo complejo, potente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nuestros partidos en Conference nos han costado reaccionar en la adversidad. Mañana hay que adaptarnos rápido sabiendo que Europa es diferente. Tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de sorpresa que se dé en el campo. Me genera una ilusión enorme acompañado del grupo al que me toca dirigir, con ese recorrido. Estar en esta eliminatoria histórica es impresionante. Debemos aprender de esos momentos en los que hemos sufrido".

Además, sobre el favoritismo en la eliminatoria, Iñigo Pérez explicó que tiene "una opinión muy alta de mis jugadores, pero no nos veo favoritos y mañana menos. El nivel de ambos es idéntico. Hay que jugar bien la primera parte de la eliminatoria- El equipo debe estar preparado. Venimos de jugar en Sevilla y otros campos en España con este tipo de escenarios. Tenemos que adaptarnos a situaciones no controlables. Debemos estar ágiles para partidos impredecibles. Es bonito e ilusionante y están preparados para ello. La mente no debe divagar en escenarios pasados. Ver hasta dónde hemos llegado juntos es el punto de emoción”.

Iñigo Pérez mantiene la incertidumbre con la convocatoria

Por otro lado, Iñigo Pérez fue preguntado por el estado físico de Pathé Ciss, que ya fue baja para la visita al Sevilla el pasado domingo, y la decisión de convocar y hacer viajar a todos los jugadores: "Hay varios jugadores con molestias. Lo importante es su salud. Siempre tienes que tomar decisiones. Es lo más difícil. Dejar fuera de una competición se me ha hecho doloroso. Son normas burocráticas. Todos deben vivir que se sienten disponibles. Viajan porque es un grupo que se retroalimentan. Necesitan estar juntos. Nos potencian como grupo".

En este sentido, cabe recordar que el Rayo Vallecano afronta los octavos de final de la Conference League tras acabar la fase de liga en la quinta posición con 13 puntos, por lo que pudo evitar la anterior ronda del campeonato europeo. Por su parte, el Samsunspor viene de derrotar en dieciseisavos al Shkendija por un global de 5-0, por lo que los de Iñigo Pérez llegan avisados ante el encuentro en Turquía. Tras ello, al equipo franjirrojo le espera la visita del Levante en Vallecas, dónde podría haber rotaciones en los locales pensando en el importante partido de vuelta del próximo jueves.