Osasuna y Ajax, acuerdo pactado por Raúl Moro

Aunque todavía no hay nada oficial, la llegada del extremo a Pamplona podría ser cuestión de días, pese a que también se han producido contactos con Villarreal y Mallorca

Alessio Lisci podría tener en las próximas horas un nuevo argumento ofensivo en sus filas. Y es que Osasuna ya habría llegado a un acuerdo con el Ajax para incorporar a Raúl Moro en este mercado invernal.

Según apunta el diario Marca, el club navarro y el Ajax ya están intercambiando los documentos para la incorporación del atacante a las filas rojillas. Si no sale ningún contratiempo de última hora, se cerrará una operación por 6 millones de euros en la que Osasuna se hará con el 50% del futbolista más variables según objetivos.

El joven extremo de 23 años está deseando regresar a LaLiga española al no estar adaptado todavía a Eredivisie neerlandesa, donde llegó procedente del Valladolid. Y aunque su agente ha mantenido contactos también con Villarreal y Mallorca, finalmente parece que Osasuna ha tomado la delantera para hacerle retornar a España.

Cabe recordar que el Ajax pagó al Valladolid algo más de 10 millones de euros por Raúl Moro, pero el jugador no ha terminado de encajar y la entidad de Amsterdam desea recuperar parte de la inversión.

Así prepara Osasuna su duelo en Vallecas

Osasuna se ha ejercitado a puerta cerrada en El Sadar sin novedades de cara al choque de este sábado en Vallecas, donde el cuadro navarro intentará firmar la primera victoria del curso a domicilio.Los de Alessio Lisci son el peor visitante de la categoría, con solo 2 puntos sumados en 10 partidos jugados fuera de Navarra, situación que difiere mucho cuando juegan de locales, con 20 puntos en los mismos partidos. Catena es baja por acumulación de amarillas, mientras que Jon Moncayola regresa tras cumplir ciclo.

Esta mañana, el equipo rojillo ha completado una sesión con ejercicios de activación, conservación y plan de partido a puerta cerrada en su feudo, escondiendo las cartas de cara a un choque importante en el que espera dar continuidad a los tres puntos sumados ante el Oviedo.

Iker Benito no ha participado en el entrenamiento ya que sigue trabajando en el proceso de recuperación de la lesión de rodilla. Stamatakis, jugador de Osasuna Promesas, ha completado la sesión. Asimismo, Ante Budimir sigue entre algodones y ejercitándose al margen del grupo.

El conjunto dirigido por Lisci se ejercitará mañana jueves a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:20 horas. Previamente, el equipo realizará parte del trabajo a puerta cerrada. Los rojillos ultimarán el viernes la preparación del encuentro ante el equipo madrileño con una sesión a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas.