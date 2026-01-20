Budimir hace saltar las alarmas en Osasuna tras su doblete ante el Real Oviedo

El delantero balcánico es la principal preocupación del técnico Alessio Lisci para afrontar el duelo ante el Rayo Vallecano

Osasuna comenzó este martes la preparación del duelo con el Rayo Vallecano del próximo sábado con la única ausencia de Ante Budimir, quien se ejercitó en el interior de las instalaciones de Tajonar con menor carga de trabajo.

Tras su doblete frente al Oviedo, el ariete balcánico no se calzó las botas con el objetivo de equilibrar esfuerzos, algo habitual en él, con el Rayo Vallecano en mente como próximo objetivo.

El resto del equipo completó una sesión de entrenamiento con activación en el gimnasio y sobre el terreno de juego ejercicios de conservación, ataque-defensa y partidos reducidos. No participó Iker Benito, quien prosigue con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla, mientras que Jon Moncayola, quien no pudo jugar en la victoria ante el Oviedo por acumulación de tarjetas, se ejercitó con normalidad.

El equipo navarro volverá a entrenarse este miércoles, a puerta cerrada en El Sadar, mientras que el jueves se ejercitará en Tajonar, a puerta abierta a partir de las 11:20 horas, igual que el viernes.

Los 80 goles de Budimir en Osasuna

Osasuna y El Sadar vivieron el pasado sábado una tarde mágica de goles, emoción e historia en la que Ante Budimir acaparó los focos al alcanzar los 80 tantos con el cuadro navarro en su sexta campaña en Pamplona.El de ayer fue día grande en toda Navarra. El gol final de Víctor Muñoz en el tiempo añadido terminó con las aspiraciones de un Oviedo que durante muchos minutos inquietó a la parroquia local, poniéndose por delante hasta en dos ocasiones.

El estadio reconoció la labor del jugador balcánico, pieza fundamental de todos los logros de Osasuna durante los últimos años. Desde que firmara su primer tanto ante el Atlético de Madrid en octubre de 2020, Budimir ha alcanzado ya las ochenta dianas y todo hace indicar que, de seguir así, llegará a los cien: “Me he dado cuenta de que hoy hacía 7 años desde que llegué a España, más o menos en estas fechas. Además, mi primer partido fue ante Osasuna con la camiseta del Mallorca. Ahora estoy aquí y muy contento”, indicó a los micrófonos de DAZN.

Por su parte, el técnico Lisci afirmó que "Budi es Budi" y destacó "la facilidad que tiene para meter gol, porque los dos tantos de hoy no son fáciles de rematarlos al primer toque”.Ahora, todos están mimándole en tierras navarras para que pueda llegar a jugar en Vallecas, donde Osasuna tendrá otra cita vital para la permanencia. Y es que los 35 años que tiene el croata ya van también pasándole cierta factura entre partido y partido.