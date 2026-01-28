Las cuentas del Real Madrid para clasificarse directamente para los octavos de final de la Champions League

A los de Álvaro Arbeloa les podría valer incluso una derrota con el Benfica de Jose Mourinho para clasificarse dentro de los ocho primeros. Eso si, necesitarían también que se dieran ciertos resultados a su favor

El Real Madrid lo tiene muy complicado para quedarse fuera del top-8. Pero cosas peores se han visto en el fútbol. Los de Arbeloa tienen en su mano la clasificación directa para los octavos de final de la Champions. Con una victoria ante el Benfica el equipo de Arbeloa acabará no solo en el top-8 de la Champions, sino también entre los cuatro primeros de esta fase liga.

Una clasificación que libraría al Madrid de disputar en febrero la repesca de dieciseisavos (un playoff que tiene garantizado si no acabase en el Top-8, ya que su peor posición posible es la 14ª). El empate también puede servirles a los blancos para estar en el Top-8. E incluso una derrota, aunque este caso tendría que ir acompañada de varias condiciones en muchos otros partidos.

Cabe recordar que el primer criterio de desempate (los enumeramos todos los diez criterios al final de este artículo) es la diferencia de goles general en la fase liga. El siguiente, los goles marcados y el tercero, los goles marcados fuera de casa. El Madrid es tercero, tiene +11 de diferencia de goles y ha hecho 19 dianas, 9 de ellas fuera de casa.

Mourinho contra Arbeloa, un reencuentro muy especial

Jose Mourinho no se reencuentra solamente con el Real Madrid, club con el que por encima de los títulos, tres en tres años, marcó una época de profunda reconstrucción que fue clave para éxitos posteriores. También lo hace con uno de sus 'soldados', Álvaro Arbeloa, en el pulso del maestro contra el alumno con el Benfica jugándose todas sus opciones en la Liga de Campeones ante el equipo de las 15 Copas de Europa, al que le vale un empate para su acceso directo a octavos.

Fueron tiempos convulsos en los que Mourinho acabó generando una división, tanto dentro como fuera del club blanco. En el vestuario hubo jugadores que encontraron en el técnico portugués un líder al que seguir siempre y defender costase lo que costase. A Arbeloa le provocó un desencuentro sin retorno en la selección española, enfrentado con los internacionales del Barcelona. Y también un alejamiento de grandes referentes madridistas en su propio vestuario.

El retorno a un escenario histórico para el Real Madrid

El Real Madrid retorna al estadio Da Luz, donde los blancos conquistaron la décima Copa de Europa, con un recuerdo muy amargo para Thibaut Courtois, que por aquel entonces defendía la portería del Atlético de Madrid.

Y seguro que Arbeloa recordó esos momentos en la charla que dio a sus jugadores convocados sobre el césped del estadio lisboeta. El entrenamiento fue especial por el regreso casi doce años después al estadio donde el Real Madrid conquistó este título tan importante para sus vitrinas, la primera con Carlo Ancelotti al mando y con Arbeloa y Carvajal en la plantilla. El actual capitán madridista es el único 'superviviente' como jugador de la plantilla del Real Madrid de aquella noche del 24 de mayo de 2014.