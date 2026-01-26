El Espanyol desperdicia la oportunidad de su historia en Primera División

El conjunto perico ha firmado un punto de los últimos doce que ha disputado. Y lo peor es que este bache lo sufrido, sobre todo, ante equipos de la zona baja de la tabla

¿Se podría meter el Espanyol en zona Champions League? A cualquiera que se lo hubiesen preguntado al principio de esta temporada seguro que hubiese dicho que no. Pero lo cierto es que el conjunto perico está firmando una temporada sobresaliente que le tiene encaramado en una quinta plaza muy cómoda y con posibilidades de todo.

Sin embargo, visto lo visto en estas últimas jornadas, muchos temen que ahora vengan el bajón de los blanquiazules en la segunda vuelta. Y es que el Espanyol ha sumado un punto de los últimos doce posibles en LaLiga después de perder contra el Barcelona (0-2), empatar ante el Levante (1-1), caer frente al Girona (0-2) y firmar un nuevo tropiezo en su último encuentro en Valencia (3-2).

Sin duda y viendo los resultados que también ha cosechado el Villarreal, que ha perdido sus dos últimos encuentros ligueros, los catalanes han perdido quizás la oportunidad de su historia para luchar por una plaza para la máxima competición europea.

La peor dinámica de resultados de esta temporada

El cuadro espanyolista está atravesando la peor dinámica de resultados de una temporada que, hasta ahora, ha dejado muy buenas sensaciones. Para encontrar una racha similar debemos remontarnos a septiembre, cuando el bloque blanquiazul consiguió dos puntos de doce posibles.

El Espanyol tiene un colchón de puntos grande (34) y sigue disfrutando de la zona europea de la clasificación. A falta de cerrar la jornada, los periquitos son quintos en la tabla. El vestuario no enciende las alarmas, pese a asumir que debe corregir ciertos aspectos para cambiar la dinámica.

La falta de pegada es una de las asignaturas pendientes del conjunto catalán en los últimos encuentros. "No hemos estado acertados, nos ha faltado contundencia en el área. Es un aspecto que debemos mejorar, pero las cosas llegarán con el trabajo que estamos haciendo", afirmó el centrocampista Ramon Terrats en los medios oficiales del club.

Máxima rentabilidad a sus goles

El Espanyol, de hecho, es el conjunto de la primera mitad de la clasificación que menos dianas ha conseguido: es el décimo que más marca de LaLiga, con 25 goles a favor. Hasta ahora, el equipo ha rentabilizado los goles al máximo, pero desde el inicio del año 2026 las victorias se resisten.

El entrenador, Manolo González, no ha escondido que la prioridad en este mercado de invierno es fichar un extremo o un delantero que incremente la pegada de la plantilla. La lesión del atacante y capitán, Javi Puado, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, limita las opciones del cuerpo técnico arriba.

A falta de novedades en los despachos, el Espanyol piensa en el partido del viernes contra el Alavés, en el RCDE Stadium. En casa, los catalanes han mostrado su mejor versión y confían en volver a ganar ante un equipo de la zona baja. La permanencia, situada virtualmente en los 42 puntos, es el gran objetivo del curso, sin renunciar a nada.

Leandro Cabrera, renovado por el Espanyol a falta de un requisito

Leandro Cabrera seguirá un año más en el Espanyol. Con su participación en el encuentro del pasado sábado en Valencia, el central uruguayo ha disputado ya un total de 20 partidos esta temporada, lo que le permite activar su cláusula de renovación automática, algo que el capitán blanquiazul ya ha hecho y para lo que únicamente hace falta algo que se da por hecho.

Para que la renovación sea efectiva, el Espanyol necesita lograr la permanencia en la máxima categoría. Leandro Cabrera tenía la posibilidad en su contrato de activar dicha cláusula una vez disputase 20 partidos, una opción sujeta a que el Espanyol continúe en Primera División. Lo primero ya ha sucedido pese a la derrota del equipo perico en Mestalla y lo segundo se da por hecho. Salvo hecatombe.