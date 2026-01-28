Pere Milla lanza un dardo tras el Valencia - Espanyol: "Me gusta que el CTA se moje, pero tenemos un punto menos"

El delantero del conjunto de Manolo González ha valorado el momento actual del equipo, que lleva cuatro partidos de LaLiga EA Sports sin poder vencer, además de analizar la polémica del choque de Mestalla, donde el Comité reconoció su error por el penalti señalado por Hernández Hernández

El Espanyol no ha comenzado con buen pie 2026. El equipo de Manolo González ha perdido tres partidos, contra el Barcelona, Girona, Valencia, y empatado ante el Levante. Sin embargo, el conjunto perico se mantiene en la quinta posición con 34 puntos. De esta manera, Pere Milla, uno de los jugadores claves de la plantilla, ha valorado el momento actual de la temporada, donde ponen el foco en el choque del próximo viernes ante el Alavés. Además, el delantero de 33 años ha hablado de la polémica del encuentro del pasado sábado frente al Valencia en Mestalla.

Pere Milla apoya a Manolo González ante la crisis de resultados

De esta manera, Pere Milla ha hablado, ante los medios de comunicación, entre otros temas, sobre la falta de acierto que está teniendo el Espanyol en este arranque de año 2026:"Trabajamos con tranquilidad. No hemos ganado aún este año y es verdad que no hemos marcado mucho, pero el otro día estuvimos en Mestalla donde no fue uno de los mejores partidos y aun así marcamos dos goles. Los goles son como el kétchup. Hay que seguir apretando pero con tranquilidad".

Además, Pere Milla fue preguntado por su momento actual de temporada, pero destaca más el trabajo colectivo del equipo: "Yo no creo que le haya dado puntos al equipo, eso es fruto del trabajo de todos. Manolo ha tenido todo el peso del mundo. Es quien pone el once". El delantero del Espanyol también quiso analizar el encuentro del próximo viernes ante el Alavés en el RCDE Stadium que, por su parte, vienen de ganar al Betis en Mendizorroza: "Hay que marcar un gol más que el rival, el 1-0 nos vale. Aunque sea en el 90 y de penalti. Sabemos que son un rival que te hace el partido muy incómodo, que van todos a una. Tenemos que ganar, no hay más. Será muy complicado pero hay que ganar".

Pere Milla valora el error que ha reconocido el CTA sobre el penalti del Valencia - Espanyol

Por último, Pere Milla analizó el error reconocido por el VAR del penalti que Hernández Hernández señaló sobre Rubén Sánchez en el descuento del Valencia - Espanyol del sábado pasado: "Ahora ha salido que se equivocaron, que era falta a Rubén. Nosotros en el campo poco podemos decir porque te amonestan. Me gusta que el CTA se moje, que nos dé la razón como todos sabíamos, pero tenemos un punto menos".

En este sentido, Pere Milla terminó opinando sobre el funcionamiento del VAR: "Estaremos toda la vida así. El fútbol es muy sentimental. Da igual que pongas o quites el VAR. Arbitrar es muy difícil y cuando es en contra te crees que es queriendo. Nos dieron una charla a principio de Liga, no te voy a decir lo que pasó, fue muy graciosa. Nos ponen una diapositiva y ellos dicen que es una cosa y nosotros otra. Es un poco raro, muchas veces para nosotros no es nada y para un árbitro es falta y roja".