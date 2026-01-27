Otro candidato para el ataque del Espanyol: Boulaye Dia aparece en escena

El RCD Espanyol, dirigido por Manolo González, ha situado a Boulaye Dia en su radar como posible refuerzo ofensivo en este mercado invernal, una operación compleja que implicaría a la Lazio y a la Salernitana y que refleja la necesidad del Espanyol de añadir gol y experiencia a su delantera

El Espanyol sigue explorando el mercado con una prioridad clara: reforzar su ataque. Tras varias semanas de análisis interno y con el calendario apretando, el club perico ha decidido mover ficha y valorar perfiles con experiencia contrastada que puedan aportar soluciones inmediatas.

Según ha informado la Cadena COPE, el nombre que ha ganado peso en las últimas horas es el de Boulaye Dia, delantero de 29 años con pasado en LaLiga y un perfil que encaja en lo que busca el cuerpo técnico para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Un nombre con recorrido y encaje directo

Boulaye Dia pertenece a la Lazio, aunque esta temporada está cedido en la Salernitana. Su situación contractual es compleja, pero abre una vía que el Espanyol estudia con atención: romper la cesión actual para facilitar un nuevo préstamo al club blanquiazul.

El delantero senegalés no necesita presentación en España. Su etapa en el Villarreal dejó huella por su capacidad para atacar el área, su potencia física y su olfato goleador. Aunque sus números esta temporada, con 14 partidos y 1 único gol, no son llamativos, el Espanyol valora más su experiencia y su conocimiento del campeonato que las cifras recientes.

La necesidad ofensiva que empuja al Espanyol

La búsqueda de un delantero no es casual. El Espanyol ha acusado en las últimas jornadas la falta de alternativas en ataque y el desgaste de varios jugadores que acumulan muchos minutos. El equipo ha competido por encima de lo esperado en la primera vuelta, pero ese esfuerzo empieza a pasar factura.

Desde el club asumen que no basta con mantener el bloque. Hace falta oxígeno ofensivo y perfiles distintos que permitan variar registros. Dia aparece como un delantero de área clásico, capaz de fijar centrales y aprovechar situaciones de remate, algo que el Espanyol ha echado en falta en varios encuentros cerrados.

Manolo González, claro y sin rodeos de cara al mercado

El propio Manolo González, técnico perico, no ha escondido esa necesidad. En rueda de prensa, el técnico fue directo al hablar del mercado. “Espero refuerzos”, afirmó, dejando claro que el equipo necesita algo más para sostener el nivel competitivo, y que no solo bastará con un único jugador.

González subrayó que hay futbolistas al límite físico y mental, y que la exigencia de la categoría no permite conformarse. Para el entrenador, reforzar la delantera no es un capricho, sino una medida casi estructural para evitar que el equipo pierda consistencia en el tramo final de la temporada.

Una operación compleja, pero con lógica deportiva

La posible llegada de Dia no será sencilla. Requiere un encaje contractual a tres bandas y voluntad por parte del jugador y de los clubes implicados. La Lazio debe autorizar cualquier movimiento y la Salernitana tendría que aceptar una salida anticipada.

Aun así, en el Espanyol consideran que el esfuerzo merece la pena. Dia aporta experiencia internacional, conocimiento de LaLiga y un perfil complementario al actual. No se trata solo de sumar un nombre, sino de añadir una pieza que permita al equipo respirar en ataque y repartir responsabilidades. Además, el conjunto perico estudia un opción muy parecida con Ngonge, que también debería de romper su actual cesión.

El mercado entra en su fase decisiva y el Espanyol sabe que cada movimiento cuenta. Boulaye Dia no es una apuesta de futuro, sino una posible solución inmediata. Ahora, la clave estará en si las piezas encajan a tiempo para que el deseo se convierta en realidad.