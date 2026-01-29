Coudet avisa tras la salida de Carlos Vicente: "Mientras esté abierto el mercado todo puede suceder"

El técnico del Alavés, en la previa del encuentro de mañana viernes ante el Espanyol, valoró la vuelta de Facundo Garcés, además de otros temas de actualidad en el equipo babazorro como la salida del nuevo jugador del Birmingham y el fichaje de Ángel Pérez

El Alavés visitará en el día de mañana al Espanyol en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Eduardo Coudet vuelven a jugar a domicilio tras conseguir el triunfo el pasado domingo ante el Betis en Mendizorroza. Por ello, el técnico argentino ha comparecido ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar el partido frente a los de Manolo González. Además, el entrenador del conjunto babazorro ha mostrado su opinión sobre la salida de Carlos Vicente y el fichaje de Ángel Pérez.

Coudet alaba al Espanyol y Manolo González

De esta manera, Coudet comenzó hablando de la figura de Manolo González y Espanyol: "Un equipo que se hace muy fuerte de local. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Tiene grandes jugadores, un gran entrenador que lleva tiempo trabajando en el club y tiene una idea clara. Va a ser un lindo escenario porque ya me ha tocado jugar en cancha del Espanyol y el clima de la gente es muy lindo. Va a ser un partido lindo para jugar".

Además, Coudet valoró el fichaje de Ángel Pérez: "Es una apuesta de que el club piensa que a futuro puede ser muy redituable. Es un chico joven que va a ir ganando experiencia. Las condiciones de él, por sobre todo, es un chico muy rápido físicamente. He visto juegos de él. Es un chico que, como dije anteriormente, lo tenemos que ir conociendo y que tiene que ir sumando experiencia. 'Pensá' que lleva seis meses en Segunda División, antes su experiencia era en Tercera División. Ojalá su adaptación sea rapidísima".

Coudet y la salida de Carlos Vicente en el mercado invernal

Por otra parte, Coudet dio su opinión sobre la salida de Carlos Vicente: "Nunca esperaba, pero estaba en un muy buen nivel y mientras esté abierto el mercado todo puede suceder. Aprovechar para saludarlo públicamente, darle de alguna manera las gracias, agradecerle por lo que ha hecho, por cómo se ha brindado con nosotros, por cómo se ha comportado y desearle lo mejor".

Por último, Coudet mostró su satisfacción con el regreso de Facundo Garcés: "Me pone contento por él, por lo que representa dentro del grupo, que puede volver a estar junto con el grupo. Es un chico que es muy querido dentro del grupo, con sus compañeros. Un chico que tiene mucha ascendencia dentro del mismo y seguramente nos va a aportar. También pasa a ser un refuerzo que no sabemos si va a ser inmediato o va a llevar su tiempo. Creo que son cuatro meses. Bien, él no ha parado de entrenar nunca. No es lo mismo, pero él también tiene una cabeza muy buena, muy fuerte y eso ayuda. Ya conoce cuál es la intención, la manera de trabajar. Ahora hay que tratar de meterlo en ritmo lo más rápido posible".