El Alavés reacciona de inmediato a la salida de Carlos Vicente y anuncia el fichaje de Ángel Pérez

El conjunto babazorro ha hecho oficial la llegada del extremo de 23 años, procedente del Huesca, que firma hasta 2030 y podría debutar el próximo viernes en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Espanyol en el RCDE Stadium

El Alavés sigue trabajando en los últimos días del mercado de fichajes en fortalecer al máximo la plantilla que maneja Coudet. El equipo babazorro se sitúa decimoquinto con 22 puntos, a tan solo uno del Mallorca, en puestos de descenso. Para ello, la dirección deportiva ha logrado, tras el adiós de Carlos Vicente al Birmingham, la llegada de Ángel Pérez, extremo de 23 años que firma aterriza en Vitoria procedente del Huesca. El futbolista ha alcanzado un acuerdo con la entidad hasta junio de 2030, considerándose una apuesta total de futuro por club.

Ángel Pérez, nuevo refuerzo para la delantera de Coudet

Ángel Pérez encara una nueva etapa en el Alavés tras su paso por el Huesca, donde viene de firmar una asistencia en el encuentro del pasado domingo contra el Andorra, de LaLiga Hypermotion. Además, durante esta temporada, el jugador de 23 años ha disputado un total de 21 partidos, entre el campeonato doméstico y Copa del Rey, dejando un registro de tres goles y dos asistencias. Tras ello, el extremo llega a un equipo como el de Coudet que viene de tener buenas noticias tras la victoria ante el Real Betis en LaLiga EA Sports, en el duelo disputado en Mendizorroza. Además, el futbolista maño será parte de una plantilla que ya ha despedido a Carlos Vicente, que pone rumbo al Birmingham, decimotercero de la Championship. Por ello, tendrá más hueco en un equipo que no cuenta con la figura de Mariano Díaz, otra de las variantes en la delantera pero que lleva sin tener minutos desde el pasado dos de diciembre.

Por su parte, el Alavés ha hecho oficial, de esta manera, el fichaje de Ángel Pérez: "El Deportivo Alavés y la SD Huesca han alcanzado un acuerdo para que Ángel Pérez (Zaragoza, 2002) sea jugador del conjunto albiazul hasta junio de 2030. Formado en el Montecarlo Zaragozano, el extremo derecho ha protagonizado una ascensión meteórica en los últimos años. Tras llegar a la entidad oscense en el verano de 2022, previo paso por el CD Cuarte, el jugador alternó cesiones en el Utebo FC y el Rayo Cantabria, destacando especialmente en este último durante la pasada temporada. En el conjunto de Segunda Federación, Pérez disputó un total de 32 partidos en los que marcó diez goles y repartió diez asistencias".

Ángel Pérez, con el foco puesto en el estreno ante el Espanyol

Además, el Alavés ha destacado la trayectoria y características de Ángel Pérez: "Su buen rendimiento le llevó este pasado verano a convertirse en jugador del primer equipo oscense a todos los efectos. Pese a su juventud y a su debut en la segunda máxima categoría del fútbol nacional, ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las piezas importantes del técnico Jon Pérez Bolo. En 21 partidos oficiales entre Liga y Copa, el extremo ha sumado tres goles y dos asistencias".

Por último, el Alavés ha apuntado que "Ángel Pérez es un extremo rápido, con desborde, buenos recursos técnicos y capacidad para llegar a zonas de finalización. El jugador ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz para incorporarse de inmediato a la disciplina albiazul y ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet". Por ello, los entrenamientos próximos del jugador de 23 años serán claves para determinar si entra en las siguientes convocatorias del técnico argentino, con Espanyol y Real Sociedad como próximos rivales del conjunto babazorro.