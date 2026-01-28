Carlos Vicente se despide del Alavés y pone rumbo a la Premier League

El extremo maño se ha despedido del club vitoriano y de los aficionados babazorros con una emotiva carta

El Deportivo Alavés y el Birmingham ya han confirmado el traspaso al club inglés de Carlos Vicente, que firma por el equipo del Reino Unido hasta 2029.

El extremo maño, que viajó este lunes a la ciudad británica, finaliza de esta forma su vinculación con el equipo vasco tras media temporada en la que ha logrado 10 goles. A sus 26 años, el exalbiazul ha crecido en el equipo vitoriano durante dos temporadas y ahora jugará en la Segunda División del fútbol inglés.

Carlos Vicente llegó a Vitoria en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol y, durante estas dos campañas, el jugador maño ha disputado un total de 81 partidos con la camiseta albiazul.

El Deportivo Alavés agradeció a Carlos Vicente “su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul”.

El club le deseó “la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal”.

La carta de despedida de Carlos Vicente en el Alavés

Carlos Vicente, por su parte, y tras anunciar su fichaje por el equipo inglés, afirmó que se siente “un privilegiado por haber formado parte de la historia” del equipo vitoriano.El aragonés publicó un mensaje en sus redes sociales en el que sobre todo se dirigió a los seguidores alavesistas con esta carta:

“Gracias de corazón, familia.Gracias por hacerme sentir un vitoriano más desde que llegué, gracias por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta y disfrutar como he disfrutado llevando la camiseta y jugando en Mendizorroza.Gracias también por el apoyo, las muestras de cariño, los mensajes, y todo lo que ha hecho que esta decisión haya sido tan difícil de tomar. Lo único que siento ahora es la felicidad de todas las experiencias que he vivido.

Un vitoriano y un albiazul más para siempre. Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar.

Sin duda alguna, Eduardo Coudet será quien le eche más de menos, ya que el técnico argentino ahora deberá buscarse un nuevo hombre gol. Y no tiene pinta de que le vaya a dar una segunda oportunidad a Mariano.