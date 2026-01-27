Confirman una salida en Mendizorroza mientras Facundo Garcés prepara su regreso en el Alavés

Tras recibir la cautelar, el futbolista argentino ya ha comenzado a entrenar con el resto de sus compañeros con el fin de recuperar el ritmo y poder participar en lo que resta de temporada

Facundo Garcés pugna con el bético Bakambu en el partido de la primera vuelta disputado contra el Betis.Cordon Press

El futbolista argentino Facundo Garcés completó este martes su primer entrenamiento con el Deportivo Alavés tras recibir las medidas cautelares del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El pasado 25 de septiembre Garcés fue suspendido por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por infracciones vinculadas con falsedad documental relacionadas con un pasaporte de Malasia.

Ayer lunes recibió la cautelar del TAS y hoy martes el central albiazul se puso a las órdenes de Eduardo Coudet y volvió a compartir vestuario con sus compañeros después de haber estado suspendido de empleo y sueldo durante los últimos 4 meses.

Mientras la medida cautelar permanezca vigente, Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto.

Por lo tanto, el jugador ya se ha reincorporado a la dinámica del equipo y podría jugar este mismo viernes ante el RCD Espanyol si el técnico Eduardo Coudet lo estima oportuno, si bien debido a su estado físico no se espera que lo cite.

Cabe recordar que la FIFA suspendió, además de a Garcés, a otros seis jugadores por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Diarra se marcha del Alavés, cedido

El Anderlecht de Bruselas está ultimando la cesión del defensa central franco-maliense del Alavés Moussa Diarra, quien acabará la temporada en el equipo belga, que mantendrá una opción de compra sobre el futbolista, según informaron hoy los diarios DH Les Sports y Le Soir. El zaguero zurdo, de 25 años, ha tenido poca participación esta campaña con el Alavés (cinco partidos y 399 minutos) y el club de Bruselas ha vuelto a interesarse por el futbolista, como ya hizo el pasado verano, esta vez con éxito.

A falta de confirmación oficial por parte del club, la prensa belga da por hecho la llegada a la capital del corpulento defensa. "Su llegada a la capital no es una sorpresa, dado que el sector defensivo arrastraba una clara falta de efectivos desde el inicio de la temporada", señala Le Soir sobre el equipo que dirige el albanés Besnik Hasi, cuestionado ante el bajo rendimiento de la escuadra.

Diarra será el tercer refuerzo de invierno del Anderlecht, cuarto en la primera división belga a diez puntos del líder, que también ha fichado al portero alemán Justin Heekeren, como suplente de Colin Coosemans, y al delantero ucraniano Danylo Sikan.