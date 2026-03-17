Jonny Otto explica que con la llegada de Quique Sánchez Flores "el cambio se nota más en defensa que en ataque"

El defensa del Alavés ha comparecido en el día de hoy, ante los medios de comunicación, para hablar del momento del equipo, el movimiento en el banquillo babazorro y la pelea por la salvación en Primera División, entre otros temas

El Alavés se encuentra al límite de la salvación en estos momentos, situándose en la decimo séptima posición de la tabla con 28 puntos, dos por arriba del Elche, en descenso. Por ello, las 10 jornadas de LaLiga EA Sports que restan son 'finales' para estos equipos. De esta manera, Jonny Otto, uno de los titulares del conjunto babazorro, ha hablado de esta situación en el campeonato doméstico, además de otros temas como el importante choque frente al Celta de Vigo en Balaídos de este sábado y el cambio en el juego con la llegada de Quique Sánchez Flores.

Jonny Otto, sobre la permanencia en Primera División

En este sentido, Jonny Otto ha hablado ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para hablar, por un lado, de la intensa pelea por la permanencia en Primera División: "Pienso que podemos conseguirlo. Hay que tirar de coraje. Cada jornada es importante, pero esta más si cabe. Se enfrentan cuatro de abajo entre sí y debemos intentar aprovechar eso. También colgarnos a los que están por encima". En este sentido, el defensa del Alavés apuntó las claves para conseguir los objetivos en las 10 jornadas que quedan de LaLiga EA Sports esta temporada: "Necesitamos ser los dueños del partidos, defender lo más alto posible para que el rival tenga menos ocasiones. Y luego estar acertados nosotros a nivel individual. Hay que salir a morir para no encajar gol".

Por otra parte, Jonny Otto, que defendió durante seis temporadas los colores del Celta de Vigo, valoró su regreso a Balaídos, que tendrá lugar este domingo para el encuentro frente a los de Claudio Giráldez: "Especial. Estoy contento de jugar allí, con mi familia y amigos apoyando desde la grada. Ahora bien, pienso más en esa necesidad de ganar que en lo individual. Un equipo aguerrido defensivamente. Se junta bien atrás, luego quiere el balón y te cansa mentalmente. Es un grupo que mezcla jugadores jóvenes con veteranos. Son muy completos, y están donde se merecen. Es un campo difícil. Tienen un duelo exigente, con viaje de por medio. A ver si llegan cansados, aunque es cierto que cuentan con un técnico que rota. Sea como fuere, debemos centrarnos en lo nuestro". Cabe recordar que el equipo gallego tendrá que enfrentarse al Lyon el jueves, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Jonny Otto valora la llegada de Quique Sánchez Flores al Alavés

Por último, Jonny Otto ha hablado de sus preferencias en la parcela defensiva y la llegada de Quique Sánchez Flores: "Me siento cómodo, la verdad. Desde pequeño he sido un jugador polivalente para todos los entrenadores y estoy contento de que el míster confíe en mí. La adaptación está siendo muy buena desde el primer día, tanto con él como con su cuerpo técnico. Y tampoco nos queda otra, pues los partidos se nos echan encima. A nivel de dibujo, el cambio se nota más en defensa que en ataque. Jugamos con una línea más adelantada cuando tenemos en balón y, cuando no, buscamos ser superiores en las áreas".