Quique Sánchez Flores, sin paños calientes en el Alavés: "Hay ciertas cosas que no se negocian nunca"

El técnico de los babazorros habló de "falta de contundencia" en los goles del Athletic Club y consideró determinante los cambios de su rival en el segundo tiempo

El Deportivo Alavés, tras la derrota de este sábado ante el Athletic Club, está ahora mismo a expensas del resultado de este próximo lunes entre Sevilla y Real Sociedad. Los babazorros están ahora mismo fuera del descenso pero un triunfo de los de Nervión los metería otra vez en el pozo. Tras el encuentro ante los leones, Quique Sánchez Flores no puso excusas y comentó la falta de contundencia en los goles del Athletic Club.

El técnico del Deportivo Alavés apuntó que el denominador común fue "la falta de contundencia". A pesar de la dura crítica del entrenador hacia su equipo, también lanzó un mensaje de optimismo de cara al tramo final de temporada y con el Elche en el horizonte.

La falta de contundencia condena al Alavés ante el Athletic Club

Fue claro Quique Sánchez Flores a la hora de analizar la derrota de los suyos ante los de Ernesto Valverde: "En todos los goles he visto falta de contundencia. Me parece que es el denominador común. Yo creo que hay ciertas cosas que no se negocian nunca, pero en la situación en la que estamos, en la que estamos defendiendo la categoría, entiendo que esa falta de contundencia se hace bastante difícil de digerir. Creo que ha sido el factor común, ha sido ese".

Prosiguió Quique Sánchez Flores hablando de la importancia de los cambios de su rival en el segundo tiempo. Sin ir más lejos, Robert Navarro, que salió desde el banquillo, marcó el empate casi en el primer balón que tocó tras el descanso: "Además de sus tres cambios, que creo que fueron muy determinantes en el segundo tiempo. Creo que sus tres cambios fueron mejores que los nuestros, en el sentido de que cambiaron más el partido a su favor".

La mala lectura de partido del Alavés

El técnico babazorro comentó cómo el Alavés, con un 1-0 primero y luego con un 2-1, no supo darle la importancia necesaria en lo que a intensidad se refiere para hacer una buena lectura del choque: "Nos han marcado saliendo del descanso, que es cuando más reforzados podemos salir. Y nos han vuelto a marcar seis minutos después de hacer nuestra segunda ventaja, lo cual me genera la impresión de que tenemos que darle mejor lectura a los momentos de ventaja en el marcador. Es algo que nos viene pasando desde hace ya unos cuantos partidos y tenemos que seguir trabajando en eso, en leer mucho mejor los momentos en los que el equipo tiene ventaja sobre el terreno de juego".

Quiso pasar página Quique Sánchez Flores y el técnico apostó por pensar en el siguiente duelo en el que los babazorros visitarán al Elche en el Martínez Valero: "Bueno, nosotros sabemos que hemos perdido una oportunidad, una oportunidad importante, tal y como se ha ido dando el partido, pero cada partido, una vez que termina, ya no nos da más oportunidades. Por lo tanto, lo que perdimos hoy no lo vamos a recuperar y tendremos que enfocarnos en el siguiente partido. Quedan 12 puntos, tenemos que rescatar unos cuantos para conseguir el objetivo".

Con el 1-0 y en el transcurso de la primera parte, el colegiado señaló penalti a favor del Deportivo Alavés. La decisión fue clara pero en la revisión del arranque de la jugada, el VAR detectó un fuera de juego en el inicio. Finalmente el penalti quedó anulado y el encuentro se fue al descanso. Sánchez Flores prefirió no entrar en dicha acción y apostó por no buscar excusas: "La verdad es que hubiese cambiado bastante, pero prefiero no analizarlo. Creo que el partido ha sido suficientemente claro por lo vivido en el segundo tiempo como para buscar excusas".