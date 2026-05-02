Alavés - Athletic Club: alineaciones posibles y cómo ver en tv y online el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Athletic Club medirán sus fuerzas este sábado a partir de las 18:30 en Mendizorroza con objetivos muy diferentes por delante

Deportivo Alavés y Athletic Club se verán las caras este sábado apartir de las 18:30 en el duelo de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Babazorros y leones protagonizarán un interesante duelo del País Vasco en el que los pupilos de Quique Sánchez Flores y de Ernesto Valverde buscarán el triunfo para tratar de certificar sus respectivos objetivos.

El Deportivo Alavés por su parte llega con el subidón que supuso la victoria del último fin de semana ante el Mallorca que les permitió alejarse a dos puntos del descenso que ahora mismo marca el Sevilla. Los babazorros han conseguido cierta regularidad desde la llegada de Sánchez Flores que les ha ayudado a tomar algo de oxígeno en el tramo final de la temporada aunque sin posibilidad de despistarse en exceso.

El Athletic Club por su parte parece que ya ha dejado atrás el miedo a un posible descenso y a falta de 15 puntos por disputarse, suma 41, es decir, aventaja en siete los puestos de abajo. Los de Ernesto Valverde podrían incluso llegar a soñar con entrar en Europa aunque no será sencillo por el momento que viven los equipos que tiene por delante en la tabla.

Alavés No Iniciado - Athletic

Horario y dónde ver en tv el partido entre Deportivo Alavés y Athletic Club

El encuentro entre Deportivo Alavés y Athletic Club dará comienzo este sábado a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Mendizorroza. Si quieren presenciar el partido en un lugar que no sea el estadio. A través de TV será LaLiga TV la cadena encargada de dar las imágenes del encuentro. Si por el contrario decide seguirlo online, desde ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del comienzo del choque el duelo entre babazorros y leones. Después podrá leer el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación posible del Deportivo Alavés hoy en LaLiga EA Sports

El Alavés de Sánchez Flores cuenta con la baja confirmada del delantero Lucas Boyé y con las duda de Carlos Benavidez. Así, el cuadro babazorro podría presentar un once muy similar al que venció al Mallorca el pasado fin de semana.

Alineación probable del Deportivo Alavés: Si, Tenaglia, Jonny, Parada, Blanco, Rebbach, Ángel Pérez, Denis Suárez, Ibáñez, Diabaté y Toni Martínez.

Alineación posible del Athletic Club hoy en LaLiga EA Sports

Ernesto Valverde contará con casi la totalidad de la plantilla para medirse al Deportivo Alavés por lo que cualquier tipo de excusa con las bajas no tendría sentido. Solo Beñat Prados continúa ejercitándose al margen para recuperarse de la rotura de ligamento cruzado anterior.

Alineación probable Athletic Club: Unai Simón, Laporte, Dani Vivian, Yuri, Gorosabel, Jauregizar, Galarreta, Berenguer, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruzeta.