Quique Sánchez Flores pisa el alambre con el Alavés en el peor momento de la temporada

La derrota ante el Athletic Club y la victoria del Sevilla frente a la Real Sociedad deja a los babazorros en la zona de descenso por tercera vez esta temporada. Cuatro finales por delante para evitar bajar a Segunda División, algo que empieza a preocupar en Mendizorroza

El Alavés afronta las cuatro últimas jornadas de LaLiga EA Sports en estado de alarma. La victoria del Sevilla ante la Real Sociedad ha dejado al equipo de Quique Sánchez Flores en la zona de descenso. Un punto distancia a los babazorros de la salvación, ante un final de temporada en el campeonato decisivo que dictará sentencia.

El Alavés no lo tendrá nada sencillo, ya que tendrá, entre otros encuentros, que visitar al Elche en el Martínez Valero, que se encuentra en una situación similar. Por ello, los de Quique Sánchez Flores, que solo han estado tres jornadas en el descenso en toda la temporada, tienen el difícil reto de lograr la permanencia en Primera División.

El Alavés se desploma en Mendizorroza: el doblete de Nico Williams deja a Quique contra las cuerdas

El Alavés sufrió una importante derrota en Mendizorroza frente al Athletic Club. Pese a adelantarse en el marcador gracias al gol de Antonio Blanco en el minuto 8, los de Ernesto Valverde le dieron la vuelta en los últimos compases del partido, con un doblete de Nico Williams. Un 'pinchazo' que pone contra las cuerdas al conjunto de Quique Sánchez Flores, en un encuentro dónde remataron cuatro veces entre los tres palos y solo derribaron la puerta en dos ocasiones.

Lo contrario en el Athletic Club, que aprovechó los cuatro tiros a puerta para hacer cuatro goles en Mendizorroza. Además, es la tercera derrota de Quique Sánchez Flores desde su llegada al Alavés, sumada a la de los choques contra el Valencia y Real Madrid. Los nueve puntos que ha logrado en este tiempo el equipo babazorro no le ha permitido encontrar la tranquilidad en la clasificación de LaLiga EA Sports.

El Alavés hace aguas: 19 goles encajados con Quique Sánchez Flores y un calendario que asusta

Por otro lado, la solidez defensiva está siendo decisiva en este Alavés de Quique Sánchez Flores. El conjunto babazorro ha encajado un total de 19 goles en los ocho partidos que lleva el técnico al cargo. Los cuatro goles que recibió por parte del Athletic Club son una muestra más de los problemas del equipo y el reto a superar de cara a las cuatro últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

En este sentido, el Alavés visitará al Elche en el Martínez Valero este sábado, en un duelo crucial por la salvación. Los de Eder Sarabia también cayeron derrotados la pasada jornada, en su caso ante el Celta de Vigo.

Además, el equipo de Quique Sánchez Flores volverá a jugar en Mendizorroza para recibir al Barcelona, cuatro días antes del último partido a domicilio de la temporada, que será en el Carlos Tartiere para verse las caras con el Oviedo. En la jornada 38, los babazorros se enfrentarán al Rayo Vallecano para despedir esta campaña.

El Alavés llega al límite: dudas con Lucas Boyé, Protesoni apura y Aleñá se pierde la final por la salvación

Quique Sánchez Flores estará pendiente de los jugadores que pueda recuperar para la recta final de temporada. Uno de los que puede volver es Carlos Protesoni, que lleva apartado de los terrenos de juego desde el pasado ocho de marzo, cuando se lesionó en el choque ante el Valencia en Mestalla, y ya entrena con el grupo. La duda recae también sobre Lucas Boyé, que puede haberse pedido lo que resta de temporada tras la molestia que sufrió contra el Mallorca.

Además, un jugador que será baja segura para la visita al Elche es Carles Aleñá, que viene de ver la quinta amarilla en el partido contra el Athletic Club, por lo que deberá cumplir sanción por acumulación de las mismas. Quique Sánchez Flores no podrá utilizar a un jugador que ha tenido minutos en todos los encuentros desde la llegada del técnico al Alavés.